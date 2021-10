Huyện Triệu Sơn: Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng số lao động được tạo việc làm mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn vẫn tăng so với cùng kỳ. Để đạt được hiệu quả đó, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tiễn, như đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối người lao động với thị trường việc làm... Từ đó góp phần mang lại hiệu quả trong giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH Giày Adiana Việt Nam, xã Thọ Dân (Triệu Sơn), đã và đang giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trở về quê hương sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội, anh Trịnh Văn Nam, người dân ở huyện Triệu Sơn, cho biết: Từ đầu năm do dịch bệnh ở Hà Nội bùng phát, khiến nhiều nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, vợ chồng tôi cũng mất việc làm, mọi sinh hoạt của bốn thành viên trong gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, gia đình tôi đã quay trở về quê hương tìm đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện để tìm kiếm cơ hội việc làm. Với trình độ, tay nghề tiếp thu trong môi trường công nghiệp tại Hà Nội, nên vợ chồng tôi đã nhanh chóng được Công ty TNHH Giày Adiana Việt Nam trên địa bàn huyện nhận vào làm và bố trí công việc phù hợp. Thu nhập ổn định, môi trường làm việc tốt, lại được gần nhà là những lí do khiến gia đình tôi quyết định gắn bó lâu dài với công việc ở đây.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 25-8, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 9.111 lao động từ các tỉnh ngoài trở về địa phương. Trong đó, có 378 lao động có nhu cầu học nghề; 2.125 lao động có nhu cầu việc làm. Xác định giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là những lao động từ tỉnh ngoài trở về là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện đã chủ động rà soát lại toàn bộ người lao động từ các tỉnh về lại địa phương, tổ chức phân nhóm theo độ tuổi, chuyên môn nghề nghiệp, thông qua các kênh để làm cầu nối tận dụng tối đa nguồn nhân lực của địa phương phục vụ tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Triệu Sơn, cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 6 công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực may mặc, da giày với gần 10.000 lao động. Trong đó có Công ty TNHH Giày Adiana Việt Nam đang có nhu cầu tuyển 9.500 lao động, nhưng hiện mới có hơn 5.000 lao động làm việc; Công ty TNHH Giày Venus Việt Nam dự kiến khánh thành trong tháng 10-2021, có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động, hiện mới tuyển được 300 lao động; Công ty TNHH May 10 có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động trở lên để chuẩn bị khánh thành nhà máy, hiện mới tuyển được 200 lao động; công ty may giày da xuất khẩu ở xã Đồng Tiến chuẩn bị đi vào hoạt động có nhu cầu tuyển trên 700 lao động... Nhu cầu tuyển dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện là rất lớn. Vì vậy, khả năng giải quyết việc làm cho lao động địa phương và lao động trở về từ các tỉnh ngoài sẽ đáp ứng được khoảng 90%. Những lao động có nhu cầu học nghề, trên cơ sở trình độ tay nghề, huyện sẽ phối hợp với các trường nghề, các doanh nghiệp để đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Nhờ đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2021 huyện đã giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động (bằng 53,6% so với kế hoạch, tăng 30,5% so với cùng kỳ), trong đó có 40 người đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề cho 1.321 lao động, bằng 52,8% so kế hoạch, tăng 35,5% so cùng kỳ.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức để cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trên địa bàn; tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp thông qua hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo... Qua đó, phấn đấu mỗi năm, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt