Huyện Thọ Xuân nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em

Trẻ em cần môi trường an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện về sức khoẻ, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức.

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện trên địa bàn huyện Thọ Xuân có tổng số 45.565 trẻ em dưới 16 tuổi (trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 14.430 trẻ em). Toàn huyện hiện còn 463 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm, 1 trẻ em bị tai nạn thương tích; 3 trẻ em bị tai nạn đuối nước; 5 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, 412 trẻ em bị khuyết tật, 42 trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng. Bên cạnh đó còn 665 trẻ em sống trong các gia đình nghèo, đây là những đối tượng trẻ em có nguy cơ cao bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Xác định tầm quan trọng của công tác BVCSGDTE, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; nhất là luôn dành sự quan tâm đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống hòa nhập và phát triển. Hàng năm, UBND huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc trẻ như: hỗ trợ cho các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được phẫu thuật tim bẩm sinh, trao tặng quà, tặng học bổng, tặng xe đạp và đồ dùng học tập, xây nhà tình thương. Bên cạnh đó là hỗ trợ về cơ sở trang thiết bị vui chơi cho các nhà văn hóa thôn và trường mầm non trên địa bàn huyện; xây dựng các mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ em, cộng đồng an toàn; trường học an toàn, truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em, tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí hàng năm cho trẻ em. Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho trẻ được giao lưu, rèn luyện, phát huy năng khiếu, sở trường và có cơ hội bày tỏ nguyện vọng của mình... Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện quyền cơ bản của trẻ em, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em học tập, vui chơi và phát triển; thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động vì trẻ em và các chính sách an sinh xã hội của huyện nhà.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 21,9%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 10%; tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo đúng tuổi đạt 99,9%; 100% trẻ tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi. Toàn huyện không có trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc; tỷ lệ trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, lang thang kiếm sống, làm việc xa gia đình còn dưới 2%; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 85% trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp; chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ trên 98%... Năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Thọ Xuân đã vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng để thực hiện công tác BVCSGDTE.

Để làm tốt công tác BVCSGDTE, thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đưa các mục tiêu, chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương; lồng ghép các mục tiêu chương trình BVCSGDTE vào hoạt động chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục theo quy định của pháp luật dưới các hình thức khác nhau; thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em thông qua việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi xã hội; ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, công tác BVCSGDTE huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với mục tiêu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, giúp trẻ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong sáng và lành mạnh.

Trần Hằng