Huyện Thiệu Hóa: 10/25 xã, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo

Chiều 15-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội CCB Thiệu Hóa có 84,02% hội viên làm nông nghiệp và các nghề tự do. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, 5 năm qua Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 160 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ trong nông nghiệp cho 6.500 lượt hội viên; tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao kiến thức vay vốn ngân hàng cho 430 lượt cán bộ và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn.

Các cấp hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để hội viên được nhận khoán, nhận thầu đất đồng, bến bãi để phát triển trang trại, gia trại; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để học tập kinh nghiệm. Hội CCB huyện cũng ký hợp đồng nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 55 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế...

Qua 5 năm thực hiện, đến nay toàn huyện có 29 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ (tăng 18 doanh nghiệp so với năm 2016); có 214 trang trại, gia trại (tăng 42 trang trại, gia trại so với năm 2016) và 178 mô hình phát triển dịch vụ nông nghiệp, cơ khí, điện, nước…

Chủ tịch Hội CCB huyện Thiệu Hoá phát biểu tại hội nghị.

Để giúp hội viên thoát nghèo, Hội CCB các xã, thị trấn đã thành lập mô hình tổ nhóm CCB tự nguyện giúp nhau về vốn không lãi; trao tặng con giống, hạt giống sinh kế; xóa nhà dột nát cho hội viên. Trong 2 năm 2019-2020, Hội CCB huyện đã làm mới được 7 nhà, sữa chữa 10 nhà cho hội viên, trị giá 419 triệu đồng.

Với nhiều giải pháp giúp đỡ, tỷ lệ hội viên CCB nghèo đã giảm từ 3,7% (năm 2016) xuống còn 0,3% (năm 2021), hộ cận nghèo giảm từ 6,7% (năm 2016) xuống 3,3% (năm 2021), toàn huyện có 10/25 xã, thị trấn và 137 chi hội không còn hội viên CCB nghèo; hộ khá, giàu tăng từ 40% (năm 2016) lên 70% (năm 2021).

Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 50 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới; đóng góp 5.960 ngày công, hiến 1.136m2 đất, ủng hộ vật tư trị giá 2,5 tỷ đồng. Cùng với Nhân dân nâng cấp 542,7 km đường bê tông, 235,2 km đường giao thông nội đồng, xây dựng mới hơn 60 nhà văn hóa...

Lãnh đạo Huyện uỷ Thiệu Hoá phát biểu tại hội nghị.

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, Hội CCB huyện Thiệu Hoá tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 nhằm nâng cao đời sống cho hội viên và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Huyện uỷ Thiệu Hoá tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Thiệu Hoá tặng Giấy khen của Hội cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, 25 cá nhân, 6 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá; 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Hội CCB huyện Thiệu Hoá.

Tố Phương