Huyện Thạch Thành đẩy mạnh công tác chăm lo, để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện miền núi Thạch Thành đã và đang tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để Nhân dân vui xuân, đón tết một cách thực sự an toàn, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được huyện Thạch Thạch tổ chức, góp phần giúp Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, nghĩa tình.

Chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này huyện Thạch Thành đã tổ chức thăm hỏi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quà tết cho các gia đình chính sách, đơn vị lực lượng vũ trang, trợ cấp cho các đối tượng xã hội.

Phong trào chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các đơn vị, cá nhân hưởng ứng tích cực

Ông Hoàng Anh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành cho biết: Phong trào chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các đơn vị, cá nhân hưởng ứng tích cực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở vận động, tiếp nhận, phân bổ trao 3.458 suất quà trị giá thành tiền là 1.306.990 cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, công nhân lao động... trên địa bàn huyện.

Uỷ ban MTTQ cấp huyện, xã, thị trấn còn phối hợp, tham gia với các phòng, ban của huyện, cấp 5.026 suất quà của Chủ tịch nước và Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Thanh Hoá cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 1.501.500.000 đồng.

Ban Thường trực MTTQ huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động Nhân dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ quà tết để tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 25 xã, thị trấn phối hợp các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, giữ gìn an ninh - trật tự, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp tết và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ, giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm tại địa phương… với nhiều hình thức phong phú và thiết thực như thông qua hệ thống hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội Facebook, Zalo, in ấn tờ rơi, treo pano, băng tôn.

Để Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn

Để đảm bảo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân 2022 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Thạch Thành tạm dựng các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh tư liệu

Trong đó, chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các đơn vị, xã, thị trấn tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng đơn vị xã, thị trấn; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính…

Các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón chào năm mới.

Để đảm bảo cho các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 để hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón chào năm mới.

Các địa phương, đơn vị đã triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón tết như: tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, thay mới các panô, cụm cổ động; kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền tại các bảng tin, bảng tường; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, treo đèn trang trí; ra quân bóc dỡ các tờ rơi, quảng cáo, rao vặt; chỉnh trang, lắp đặt đèn Led; tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại các công sở, trường học, khu vực công cộng...

Các công sở, đơn vị chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trang trí cờ, hoa tạo không khí rộn rã, ấm áp chào xuân mới.

Toàn huyện đã có 790 băng rôn, khẩu hiệu, panô, 125 bảng tin, bảng tường và 30 cụm cổ động được thay mới. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh trang, sửa chữa 10 bộ đèn led điện tử qua đường, thay mới 10 cụm cổ động tấm lớn tại Chiến khu du kích Ngọc Trạo, các xã Thành An, Vân Du, Thạch Định và khu vực trung tâm huyện; chỉnh trang các cổng chào, hệ thống cột đèn, cờ hoa trang trí tại cầu Kim Tân và Trung tâm Văn hóa.

Các địa phương, đơn vị tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân như trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu tại trung tâm của thôn, làng, khu phố, các nhà văn hóa, trục đường chính. Chỉnh trang, thay thế, xây dựng mới các cụm cổ động và hệ thống cột đèn, cột cờ trên địa bàn, khuyến khích Nhân dân thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

Tăng cường, kiểm tra phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát trên địa bàn huyện.

Trong thời gian trước, trong và sau tết, huyện Thạch Thành tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các điểm du lịch, khu di tích, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí để hành nghề mê tín dị đoan, đánh bạc thu lợi bất chính. Phổ biến, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho Nhân dân và khách du lịch trong dịp trước, trong và sau tết. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc tạm dừng hoạt động đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, hoạt động lễ hội và bắn pháo hoa nổ theo quy định…

Ngọc Huấn