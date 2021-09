Huyện Quảng Xương: Quan tâm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện

Xác định trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Quảng Xương luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Huyện đoàn Quảng Xương xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.

Bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và các quy định của Luật Trẻ em, hằng năm, UBND huyện đã xây dựng các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, từng sự kiện như, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Thiếu nhi, Trung thu... Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, làm tốt công tác xã hội hóa và xây dựng các mô hình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng của người dân trong bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Từ tháng 6-2020 đến nay, toàn huyện đã lồng ghép tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện đoàn thực hiện lồng ghép các buổi hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền Luật Trẻ em, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội.

Theo số liệu thống kê, huyện Quảng Xương hiện có 48.760 trẻ em. Toàn huyện còn 2.059 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó, có 55 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 2.405 trẻ em bị khuyết tật; 7 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, có 5.755 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 2.351 trẻ em sống trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; 622 trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Thông qua các hoạt động, trẻ em trên địa bàn huyện đã được quan tâm, chăm sóc, nhất là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm kịp thời. Cụ thể, địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, như: Trẻ sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, số trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực được can thiệp và trợ giúp kịp thời; không có trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc; 522 trẻ được trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng; 6 trẻ được nuôi dưỡng tại Làng trẻ SOS.

Để trẻ em được phát triển toàn diện, huyện cũng đã quan tâm đến công tác giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục. UBND huyện chỉ đạo phòng giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Nhờ đó, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phúc lợi, sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa. Huyện đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng bể bơi trên địa bàn huyện và tại khuôn viên Trường Tiểu học Quảng Ngọc, mỗi năm có trên 1.000 trẻ em đăng ký tham gia bơi và học bơi tại các bể bơi. Đồng thời, Huyện đoàn xây dựng câu lạc bộ quyền trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em; huy động nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em. Toàn huyện có gần 90% số xã xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; xây dựng được 62 điểm vui chơi cho trẻ em tại các nhà văn hóa xã, thôn, khu phố. 100% khu dân cư có nhà văn hóa, sân tập luyện thể thao, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi cho trẻ em. Các trường mầm non đều có các thiết bị vui chơi ngoài trời, phù hợp với lứa tuổi các em. Các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho trẻ được giao lưu, rèn luyện, phát huy năng khiếu, sở trường và có cơ hội bày tỏ nguyện vọng của bản thân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh truyền thông về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn. Từ đó, tạo cơ sở để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, hướng tới mục tiêu trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi