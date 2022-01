Huyện Mường Lát nỗ lực nâng cao chất lượng công tác dân số

Xác định nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua huyện Mường Lát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Tiêm vắc-xin cho người dân tại Trạm Y tế xã Pù Nhi.

Trao đổi với Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát Lê Quốc Huấn, được biết, một trong những nhiệm vụ được huyện quan tâm là đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và duy trì hoạt động của các đề án nâng cao chất lượng dân số; tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện tổ chức hội nghị truyền thông cung cấp thông tin cho chính quyền, tổ chức chính trị, ban, ngành, đoàn thể về mất cân bằng giới tính khi sinh và các nội dung liên quan, như: thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp của mất cân bằng giới tính khi sinh; tâm lý ưa chuộng con trai, áp lực sinh con trai từ gia đình và cộng đồng, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình, xã hội... Để triển khai một cách hiệu quả, huyện Mường Lát thực hiện một số giải pháp, theo đó tăng cường, nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ... Đồng thời, tổ chức 3 buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến giới và giới tính khi sinh, hậu quả của mất cân bằng giới tính, tập quán lạc hậu, hệ lụy... cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, với số lượng 150 lượt người tham dự tại 3 xã triển khai đề án (Tam Chung, Nhi Sơn, Trung Lý); ra mắt 2 câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế” tại 2 xã (Tam Chung và Nhi Sơn) với 100 hội viên tham gia để tuyên truyền các nội dung về lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các nội dung về giới, bình đẳng giới, thực trạng hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ; các thành viên câu lạc bộ hỗ trợ nhau kinh nghiệm để phát triển sản xuất, nuôi dạy con cái..

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người tại cộng đồng”, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện và được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ của ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện dự án. Đã tổ chức 6 buổi nói chuyện chuyên đề với 312 lượt người tham dự về nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc ít người tại 6 xã (Mường Chanh, Quang Chiểu, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Trung Lý) với các nội dung về kiến thức về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, các biện pháp tránh thai an toàn; phòng và chữa bệnh phụ khoa, làm mẹ an toàn, trách nhiệm làm cha mẹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, các nguy cơ sinh con bị dị tật, khuyết tật, nguy cơ vô sinh khi kết hôn sớm và cận huyết thống... Qua đó, nhằm can thiệp thay đổi hành vi, tập quán sử dụng dịch vụ DS-KHHGĐ và các loại hình dịch vụ phù hợp với tâm lý, tập quán của người dân tộc thiểu số. Tăng cường thực hiện chính sách DS-KHHGĐ tại vùng các dân tộc ít người, đặc biệt quan tâm đến đối tượng là người dân tộc có nguy cơ suy thoái về chất lượng giống nòi, nâng cao chất lượng dân số để góp phần thành công cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin truyền thông và du lịch huyện, ban văn hóa xã và các cơ quan liên quan tổ chức truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phổ biến các văn bản chỉ đạo, chính sách cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để người dân hiểu, ủng hộ và tham gia phối hợp thực hiện. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19, công tác dân số và phát triển, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh không lây nhiễm..., qua đó nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin đạt trên 95%; hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai thực hiện thường xuyên ở 100% xã, thị trấn; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đều giảm so với cùng kỳ năm trước, số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 66,5%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt tỷ lệ 90,18%; trẻ em từ 12 - 14 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98,4%; từ 15 - 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 93,25%.

Bài và ảnh: Hà Phương