Chiều 22-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lang Chánh đã phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Lang Chánh chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại diện 5 cụm thi đua, LĐLĐ huyện Lang Chánh ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Lang Chánh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

PTTĐ “CNVCLĐ huyện Lang Chánh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” là hành động cụ thể của đội ngũ CNVCLĐ huyện Lang Chánh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình kế hoạch của tỉnh của huyện và tổ chức Công đoàn đề ra, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lang Chánh Lê Xuân Sinh kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy hơn nữa kỹ năng nghề nghiệp, sáng kiến, sáng tạo, kỹ thuật, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo đó, LĐLĐ huyện Lang Chánh đề ra các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025: Thành lập từ 3 đến 5 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp, kết nạp mới từ 150 đến 200 đoàn viên trở lên. Hàng năm có 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 100% CĐCS khối doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại và ký được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 85% các bản Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật. 100% đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động, có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bình quân mỗi CĐCS có ít nhất 2 sáng kiến thuộc một trong các lĩnh vực: Sản xuất, sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục….

