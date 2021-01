Huyện Hoằng Hóa sẽ tổ chức Lễ hội Bút Nghiên vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ, huyện Hoằng Hóa dự kiến tổ chức Lễ hội Bút Nghiên vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là năm đầu tiên huyện Hoằng Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội này.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu năng khiếu chào mừng lễ hội Bút Nghiên. (Ảnh: Thanh Quý)

Lễ hội Bút Nghiên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết tại xã Hoằng Lộc với nhiều nội dung ý nghĩa, như: Hoạt động khuyến học, khuyến tài, dâng hương tại Bảng Môn Đình; vinh danh những tập thể, học sinh, sinh viên, cán bộ đang công tác đạt thành tích cao trong học tập và lao động, những người có những đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục của huyện; trưng bày vở viết đẹp, tranh vẽ của học sinh, thư viện lưu động …

Ngoài ra, còn tổ chức viết thư pháp, thi cờ tướng, tổ chức các trò chơi dân gian và những hoạt động giáo dục như thi giải toán đố vui, viết chữ đẹp, vẽ tranh, kể chuyện, ngâm thơ, bình thơ…

Huyện Hoằng Hóa yêu cầu tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, an toàn, tiết kiệm, mang đậm nét văn hóa và truyền thống hiếu học của quê hương, con người Hoằng Hóa, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm môi trường cảnh quan thiên nhiên trong các hoạt động của lễ hội.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, tạo thêm điểm nhấn góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với Hoằng Hóa.

Để chuẩn bị cho lễ hội, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn trong huyện đã và đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện, tập luyện các nội dung.

Việt Hương