Chiều 27/12, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà đại diện đại biểu người có công với cách mạng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, ngày 24/7/2022. (Ảnh: Đăng Khoa)

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 21/12/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số điểm.

Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN, bao gồm: Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người có công với cách mạng, bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...

Ngoài ra, các đối tượng khác gồm: người có công giúp đỡ cách mạng - những đối tượng này đều thuộc diện đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: Mỗi người chỉ nhận 1 suất quà của Chủ tịch nước.

Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà thì nhận 1 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 1 suất quà với mức đó.

Đối với đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN là đại diện thân nhân liệt sĩ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn: Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 1 suất quà.

Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đối với đối tượng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1548/QĐ-CTN là người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do ngân sách Trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương. Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

Theo Báo Nhân Dân