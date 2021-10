(Baothanhhoa.vn) - Nhân 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Thủy, Công an xã Cẩm Long đã đến thăm hỏi, trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Cao Long, xã Cẩm Long.

{title} Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho gia đình khó khăn ở Cẩm Thủy Nhân 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Thủy, Công an xã Cẩm Long đã đến thăm hỏi, trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Cao Long, xã Cẩm Long. Hai gia đình khó khăn được đoàn công tác trao quà thăm hỏi là gia đình bà Bùi Thị Kim, sinh năm 1954. Hai năm trước, bà Kim bị ngã vỡ xương chậu không đi lại được, sức khỏe ngày càng yếu, phải nhờ vào sự chăm sóc của con cái và sống trong một căn phòng nhỏ chật chội. Trường hợp thứ hai là gia đình chị Trương Thị Xuân, sinh năm 1992, là hộ nghèo đông con có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để mưu sinh, chồng chị phải đi làm thuê ở xa, một mình chị vất vả nuôi bốn con nhỏ và sống trong một căn nhà nhỏ dột nát. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã động viên, trao hỗ trợ cho 2 gia đình, mỗi gia đình một phần quà trị giá 2,5 triệu đồng gồm 1 chăn bông và 2 triệu đồng tiền mặt. Minh Phương

