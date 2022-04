Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tập huấn chuyên đề về công tác gia đình

Sáng 12-4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác gia đình cho tuyên truyền viên các mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Đại diện Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh truyền đạt tại buổi tập huấn.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt chuyên đề “Chăm sóc bà mẹ, trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời”

Trong thời gian 1 ngày học viên được nghe đại diện Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Hội LHPN tỉnh truyền đạt các chuyên đề về Kỹ năng kiểm tra, giám sát cho “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; Chăm sóc bà mẹ, trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời; Xây dựng và nhân rộng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi và giáo dục tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình”.

Tham gia tập huấn, các học viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong hoạt động các mô hình tại đơn vị mình; đồng thời được giải đáp những băn khoăn trong quá trình thực hiện.

Trưởng Ban Gia đình và Xã hội, Hội LHPN tỉnh tryền đạt tại lớp tập huấn.

Buổi tập huấn không những cung cấp kiến thức chung về đời sống gia đình, định hướng cho hội viên, phụ nữ phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, mà còn góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này các đại biểu và học viên cùng tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ giáp biên còn nhiều khó khăn.

Lê Hà