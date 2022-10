Hội LHPN phường Phú Sơn: Nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực

Cuối năm 2021, phường Phú Sơn được UBND tỉnh công nhận là phường kiểu mẫu. Trong niềm phấn khởi, tự hào ấy có sự đóng góp không nhỏ của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Để góp phần giữ vững danh hiệu này, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Phú Sơn đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa.

Hội viên phụ nữ phường Phú Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Chung tay xây dựng phường kiểu mẫu, Hội LHPN phường Phú Sơn đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 3 mô hình là mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường (VSMT)”, mô hình “Thu gom nilon đã qua sử dụng” và mô hình “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về VSMT”, cả 10/10 chi hội phụ nữ đều thành lập tổ phụ nữ tự quản về VSMT và tổ chức ký cam kết với từng hội viên, từng hộ dân trong phố. Cùng với việc vận động các hộ dân mua thùng rác xanh, hợp vệ sinh, các chi hội đều tổ chức cho Nhân dân và hội viên dọn VSMT vào sáng thứ 7 hàng tuần và tổng dọn vệ sinh ở các khu vực công cộng trên địa bàn phường. Thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT” giai đoạn 2021-2025 của Hội LHPN TP Thanh Hóa, Chi hội phố Tây Sơn 2 và Chi hội phố Trần Phú đã xây dựng được 2 “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT” và mua 270 thùng rác xanh đặt trên các tuyến đường để hộ dân bỏ rác đúng quy định. Đến nay, toàn phường cũng đã xây dựng được 23 tuyến đường phụ nữ tự quản về VSMT, tạo cảnh quan đô thị luôn sạch và đẹp.

Thực hiện mô hình kiểu mẫu “Thu gom nilon đã qua sử dụng”, Hội LHPN phường Phú Sơn đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia thu gom nilon đã qua sử dụng để tái chế thành các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời hạn chế nguồn rác thải thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Năm 2021, 10/10 chi hội đã tuyên truyền, vận động được 1.123 hội viên hội phụ nữ tham gia, thu gom được 1.554kg túi nilon đã qua sử dụng, 1.945kg phế liệu với số tiền thu được hơn 18 triệu đồng. 9 tháng năm 2022, hội viên các chi hội tiếp tục thu gom nilon, phế liệu và bán được số tiền gần 12 triệu đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Cùng với đó, các chi hội đã lồng ghép thực hiện cách phân loại rác thải tại gia đình và đã có gần 2.000 hộ thực hiện, góp phần tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, chung tay bảo vệ môi trường”.

Thực hiện mô hình “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, 10/10 chi hội phụ nữ đã ra mắt mô hình với gần 1.400 hội viên tham gia. Để mô hình mang lại hiệu quả, các chi hội đã tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt “3 không”, đó là không sản xuất rau không an toàn, không kinh doanh phụ gia không có trong danh mục và không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của phố, đồng thời mỗi chi hội chia thành các tổ thường xuyên đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tờ gấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán cơm, chợ... Các chi hội cũng thường xuyên mở hòm thư góp ý để phát hiện những đối tượng sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, thực phẩm bẩn. Dù hoạt động không có kinh phí nhưng mỗi thành viên tham gia mô hình đều rất tích cực, từ đó nâng cao nhận thức cho bản thân, cho người thân của mình và giúp cho bà con trong phố thêm kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng phường Phú Sơn đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.

Ngoài thực hiện các mô hình kiểu mẫu, Hội LHPN phường Phú Sơn còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Thực hiện chương trình “Áo dài truyền thống, vui Tết cổ truyền, ai cần thì lấy, ai có thì tặng” năm 2022, hội viên phụ nữ trong phường đã trao tặng 203 áo dài cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, không có áo dài để mặc. Đây là việc làm rất ý nghĩa, hưởng ứng cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, qua đó tôn vinh chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Thực hiện “Ứng dụng phần mềm chuyển đổi số”, Hội LHPN phường và các chi hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán các dịch vụ thiết yếu như phí điện, nước, viện phí và các khoản thanh toán trong trường học... Trên địa bàn phường đã có 3 chi hội ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, nhận giúp đỡ 4 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và phụ trách mua sắm các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập hàng tháng cho các cháu; thăm hỏi, hỗ trợ các cháu trong việc học tập tại nhà, ngăn ngừa tình trạng trẻ bị bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ xâm hại tình dục. Cùng với việc giới thiệu 30 chị em tham gia lớp khởi sự doanh nghiệp do UBND thành phố tổ chức, Hội LHPN phường Phú Sơn đã vận động thành lập được 8 doanh nghiệp nữ. Ngoài ra, hội viên phụ nữ phường đã làm được 3 sản phẩm là bánh bao chay, cơm cháy, mắm tép để giới thiệu và quảng bá trên không gian mạng.

"Các hoạt động do Hội LHPN phường Phú Sơn và các chi hội triển khai đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương”, chị Lê Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Sơn cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương