Hội LHPN huyện Quan Sơn: Kết nối yêu thương, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với ý nghĩa nhân văn vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ mồ côi huyện Quan Sơn mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, bước tiếp trên tương lai.

Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Kim Dung, chủ nhà hàng Bít tết Nhà làm, TP Thanh Hóa trò chuyện với con Sung Thị Tiến ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy.

Hai chị em ruột là Sung Thị Tiến (sinh năm 2009) và Sung Văn Tân (sinh năm 2011) ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng xa, các em phải ở với chú. Gia đình người chú thuộc hộ nghèo nhiều năm nay nên cuộc sống của chị em Tiến và Tân rất khó khăn. Tuy thiệt thòi hơn so với chúng bạn, nhưng hai chị em Tiến và Tân vẫn cố gắng vượt quãng đường xa đi học, mong muốn hoàn thành con chữ để được đi học nghề, có việc làm thoát nghèo. Thương cảm hoàn cảnh của các con, hội LHPN xã đã kết nối với hội LHPN cấp trên và được chị Nguyễn Thị Kim Dung, chủ nhà hàng Bít tết Nhà làm, TP Thanh Hóa nhận đỡ đầu nuôi dưỡng em Sung Thị Tiến đến năm 18 tuổi.

Ngày được gặp gỡ “mẹ đỡ đầu”, Tiến e dè, ngân ngấn nước mắt. Con vừa tủi thân, vừa mừng vì được mẹ Dung nhận đỡ đầu. Từ đây con có cơ hội được theo đuổi giấc mơ đến trường cùng với em trai Sung Văn Tân cũng được Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Vi Gia Bảo sinh năm 2014 ở bản Lốc, xã Trung Tiến rơi vào hoàn cảnh thương tâm, mồ côi mẹ, bố đi cải tạo giam giữ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau những giờ tan học, Bảo thường lủi thủi về nhà trong nỗi nhớ bố, thương mẹ. Dù được nương tựa nhà người thân, nhưng Bảo vẫn nhiều tâm trạng, suy tư hơn so với các bạn cùng trang lứa. Với hoàn cảnh éo le của Bảo, những người mẹ trong nhóm “mẹ đỡ đầu” xã Trung Tiến đã tình nguyện đồng hành với con cho đến khi con 18 tuổi. Những dịp lễ, tết, vào năm học mới, con được những người “mẹ đỡ đầu” là các cô, các bác trong chi hội phụ nữ thôn, hội phụ nữ xã đến tặng quà, tặng sách vở và đồ dùng sinh hoạt... Mới đây, con đã nhận được kinh phí đỡ đầu mỗi tháng 500 ngàn đồng của Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Nguồn hỗ trợ này được giao lại cho nhóm “mẹ đỡ đầu” của xã trực tiếp quản lý giúp con chi tiêu hợp lý vào việc học tập và sinh hoạt.

Theo thống kê của Hội LHPN huyện Quan Sơn, toàn huyện có gần 130 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều trẻ mồ côi cả cha và mẹ, nguồn nuôi dưỡng đều tạm thời. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã, đang được thụ hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội, giúp đời sống người dân giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Song, do đặc thù của huyện miền núi cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 69%, trong đó chủ yếu là hộ gia đình hội viên, phụ nữ. Đây cũng là nỗi trăn trở đối với cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung, tổ chức hội LHPN trên địa bàn huyện nói riêng. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp chung tay cùng cấp ủy, chính quyền “không để người nghèo bị bỏ lại phía sau” nhưng vẫn còn những trường hợp khó khăn đột xuất, khó khăn “bền vững” được giúp đỡ nhưng vẫn chưa thoát được nghèo do nhiều nguyên nhân.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Quan Sơn đã triển khai đến các cấp hội. Trọng tâm hoạt động của chương trình là vận động các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi do dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác thông qua các nhóm “mẹ đỡ đầu” của tổ chức hội phụ nữ các cấp. Ngoài vận động các nguồn lực, nhóm “mẹ đỡ đầu” ở cơ sở còn thường xuyên đến chia sẻ, giúp đỡ các con việc học tập, sinh hoạt hàng ngày, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các con để động viên, giúp đỡ kịp thời; đẩy mạnh thực hiện chương trình “từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” để góp quỹ tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến nay huyện Quan Sơn đã thành lập 29 nhóm “mẹ đỡ đầu” nhận đỡ đầu 34 trẻ mồ côi. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn tranh thủ sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh kết nối với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và một nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi mỗi tháng 500 ngàn đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Hiện nay, công ty và nhà hảo tâm đã trao hỗ trợ kinh phí đỡ đầu các con từ tháng 8 đến tháng 12-2022; vận động thăm hỏi, tặng hơn 100 suất quà cho trẻ em khó khăn...

Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã và đang lan tỏa thông điệp giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sống trong tình thương yêu của cộng đồng. Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện, cùng với Hội LHPN huyện tích cực kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chung tay đồng hành cùng chương trình, để có nhiều hơn các tập thể, cá nhân chung tay làm mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi, hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có mẹ đỡ đầu.

