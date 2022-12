Hội LHPN huyện Đông Sơn hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương và chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Hội LHPN huyện Đông Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

Hội LHPN huyện đã tích cực thực hiện các chương trình, dự án, hỗ trợ vốn vay và phối hợp dạy nghề cho nhiều lao động. Đến nay, tổng số vốn của 2 ngân hàng do Hội quản lý đạt 448.335 triệu đồng (tăng 48.521 triệu đồng so với năm 2021). Quỹ Hội đạt 5,1 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các cấp hội giúp 34 hộ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, ra mắt 22 câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” nhận đỡ đầu 132 cháu.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các hội thi: “Dân vũ thể thao”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh”... góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2023, như: Phấn đấu 92% số hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 100% hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ bằng nhiều hình thức; làm tốt chương trình “Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương”; nhân rộng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh”...

Lê Hà