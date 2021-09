Hỗ trợ kết nối việc làm cho lao động hồi hương

Cùng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp trong giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã và đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đơn vị; trở thành địa chỉ tin cậy, cầu nối vững chắc giữa người lao động và doanh nghiệp trong kết nối cung - cầu việc làm.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm giao dịch tăng mạnh (Ảnh chụp trước ngày 1-9-2021).

Thanh Hóa có khoảng trên 300.000 người lưu trú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, phần lớn là lao động trẻ tập trung ở nhóm tuổi 15 - 35, chiếm 65%. Người lao động chủ yếu làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao với các lĩnh vực như điện tử, may mặc, giày da hoặc hành nghề tự do. Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên số lao động trở về Thanh Hóa và có nhu cầu việc làm tại quê nhà lên đến hàng chục nghìn người.

Xác định giải quyết việc làm cho lao động hồi hương nhằm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội là yêu cầu cấp thiết, trong tháng 8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời xây dựng phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch. Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ kết nối cung - cầu, thúc đẩy phát triển thị trường lao động phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa - đơn vị sự nghiệp thuộc sở đã tổ chức khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại 190 doanh nghiệp, số lượng lao động các doanh nghiệp cần tuyển dụng là 3.300 người (trong tỉnh 2.100 người, ngoài tỉnh 1.200 người); phối hợp với 19 đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tiến hành phỏng vấn, tuyển dụng lao động; hỗ trợ đào tạo, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến lao động - việc làm cho gần 4.075 lượt người; cung ứng thông tin thị trường lao động cho 10.900 lượt người; kết nối việc làm, xuất khẩu lao động và học nghề thành công cho 584 lao động. Kết quả, trong tháng 8, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 3.650 lao động.

Nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ việc làm cho người lao động hồi hương sau thời gian cách ly y tế theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã thu thập thông tin việc làm trống ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kết nối cho người lao động và đã thu thập được hơn 12.000 thông tin việc làm trống, nhu cầu tuyển dụng trong quý 3-2021. Các vị trí việc làm tập trung chủ yếu ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tuyển dụng lao động phổ thông trong ngành may mặc, giày da chiếm trên 90% nhu cầu tuyển dụng. Ngoài ra, trung tâm còn liên hệ, đấu mối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh ở Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam... để thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng. Qua đó, đã thu thập được trên 22.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Tổng nhu cầu tuyển dụng cả trong tỉnh và ngoài tỉnh lên đến 34.000 người.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cho biết: Trên cơ sở thu thập thông tin việc làm trống trong thời gian qua, trung tâm đã và đang tư vấn, hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh nói chung và lao động từ các tỉnh phía Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trở về Thanh Hóa tìm kiếm việc làm mới. Bằng nhiều hình thức, trung tâm tư vấn, kết nối người lao động với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở việc làm, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và nguyện vọng của người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Để thực hiện tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động cũng như theo dõi tình trạng việc làm của người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê, cập nhật danh sách người lao động trở về từ vùng dịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chương trình học nghề, giải quyết việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, các dự án, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với những thông tin về thị trường lao động để lựa chọn cho mình một việc làm thích hợp.

Bài và ảnh: Mai Phương