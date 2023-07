Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao , phóng viên đã đặt câu hỏi về việc bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners trụ sở tại Anh công bố ngày 19/7, hộ chiếu Việt Nam đứng 82 trên 103 bậc, tăng 10 bậc so với năm 2022 và 6 bậc so quý 1 năm nay.

{title} Hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm không cần xin thị thực Hộ chiếu Việt Nam . (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+) Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao , phóng viên đã đặt câu hỏi về việc bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners trụ sở tại Anh công bố ngày 19/7, hộ chiếu Việt Nam đứng 82 trên 103 bậc, tăng 10 bậc so với năm 2022 và 6 bậc so quý 1 năm nay. Tuy nhiên, số lượng điểm đến miễn hoặc chỉ cần xin thị thực cửa khẩu, thị thực điện tử của người cầm hộ chiếu Việt Nam không thay đổi so với đầu năm. Trả lời câu hỏi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Cho đến nay, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới, không cần xin thị thực hoặc được đơn giản thủ tục như thị thực điện tử hay thị thực tại cửa khẩu. Thời gian qua cũng như tới đây, trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác, Việt Nam đã đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam và các nước đối tác này, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước"./. (TTXVN/Vietnam+)