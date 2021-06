Hiệu quả từ việc thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại Mường Lát

Ngay sau khi có chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo huyện Mường Lát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách góp phần đẩy nhanh quy trình giảm nghèo của huyện Mường Lát, là cơ hội để các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và tham gia tích cực vào công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Các hộ dân vui mừng được ở trong ngôi nhà mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 406-QĐ/TU, ngày 13-3-2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát, gồm 19 đồng chí, do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo. Đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Chỉ đạo Công an tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát khẩn trương triển khai thực hiện các công việc.

Các đơn vị tham gia vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng công trình.

Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, nhất là huyện Mường Lát hiểu rõ chủ trương này không phải là cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mà là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh giúp đỡ huyện Mường Lát - huyện nghèo và khó khăn nhất của tỉnh, có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đồng thời, tuyên truyền để người dân huyện Mường Lát hiểu rõ về tiêu chí, điều kiện lựa chọn các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt này và mẫu nhà, cách thức thực hiện việc hỗ trợ, vận động Nhân dân tích cực, tự giác tham gia cùng với các lực lượng trong quá trình xây dựng nhà ở.

Quá trình triển khai thi công xây dựng nhà đã huy động được sự tham gia đông đảo, tích cực của Nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy đã giao huyện Mường Lát chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lựa chọn danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chí, khách quan, công khai. Trên cơ sở kết quả rà soát của UBND huyện Mường Lát và thẩm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ dân của huyện Mường Lát được hỗ trợ xây nhà ở theo Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 19-3-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá với tổng số 600 hộ, gồm 597 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, sống tại khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đã xác định được vị trí đất để tái định cư bảo đảm an toàn; có nhà ở tạm bợ, dột nát không nằm ở vị trí có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra quá trình triển khai xây dựng công trình.

Trên cơ sở mẫu nhà được Bộ Công an thống nhất và tiếp thu ý kiến của Nhân dân từ việc bàn giao 9 nhà mẫu, Công an tỉnh Thanh Hoá cùng với Sở Xây dựng đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng các mẫu nhà.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị lựa chọn nhà thầu thi công để các nhà thầu trực tiếp chào giá, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Sau khi thương thảo đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí Đức Ánh là nhà thầu thi công.

Niềm vui của các hộ dân được ở trên những ngôi nhà mới.

Qua khảo sát cho thấy có nhiều nhà ở vị trí hiểm trở, giao thông đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu rất khó khăn, không đủ điều kiện để thi công, cụ thể: 351 vị trí nhà phải gánh, vác bộ kết hợp chở vật liệu bằng xe máy; 32 vị trí nhà không có nước, 158 vị trí nhà không có điện lưới để thi công.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh cùng với huyện Mường Lát, các sở, ban, ngành và nhà thầu thi công đã lập kế hoạch cụ thể, chuẩn bị phương án thi công với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Lực lượng Công an là đơn vị chủ trì thực hiện, hàng ngày Công an tỉnh đã cử 30 cán bộ chiến sĩ (lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật) thuộc Phòng chuyên môn và Công an huyện thường trực tại huyện Mường Lát kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công công trình, hướng dẫn hỗ trợ nhà thầu thi công, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ sản xuất, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng nhà tiền chế tại các cơ sở sản xuất của nhà thầu thi công, kiểm tra chất lượng thi công xây lắp đến từng căn nhà. Lực lượng Công an huyện Mường Lát, Công an xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân, thường xuyên tham gia hỗ trợ công tác thi công xây dựng nhà; làm tốt công tác vận động quần chúng, được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận đánh giá cao, đồng thời bảo đảm an ninh - trật tự trong suốt quá trình thi công không để xảy ra các vụ việc trộm cắp nguyên vật liệu, gây rối an ninh - trật tự.

Với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự quyết tâm nỗ lực cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản, sự đồng tình ủng hộ cao của Nhân dân, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng đã hoàn thành xây dựng 600 căn nhà, đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra của Đề án.

Quốc Hương