Hiệu quả từ mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở bản Sáng

Xác định an toàn cho phụ nữ và trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, thời gian qua, Hội LHPN xã Quang Chiểu (Mường Lát) đã triển khai hiệu quả mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại bản Sáng, xã Quang Chiểu. Qua đó, thực hiện hiệu quả hơn các chương trình, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Các thành viên mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở bản Sáng, xã Quang Chiểu chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.

Bản Sáng có tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, các gia đình đi làm nương rẫy từ sáng sớm đến tối mới về, có gia đình đi làm ăn xa, trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn. Từ thực tế đó, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 5-2020 với 70 thành viên, trong đó có 65 thành viên nữ và 5 thành viên nam. Mô hình hoạt động với phương châm: Xây dựng các thành viên mô hình thành những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... tạo một môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Sau hơn 2 năm hoạt động, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song mô hình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các thành viên, duy trì tốt việc sinh hoạt câu lạc bộ với nhiều hoạt động phù hợp như tập huấn, tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, xây dựng hòm thư góp ý. Ban điều hành có trách nhiệm giải quyết các vụ việc và báo cáo trực tiếp lên hội LHPN xã, các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện. Luôn chú trọng lồng ghép thực hiện mô hình với các phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Bên cạnh đó, các thành viên còn thường xuyên trao đổi, chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn trong trồng trọt và chăn nuôi để cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Bà Vi Thị Cuộn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Chiểu, cho biết: "Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại bản Sáng đã có những hoạt động thiết thực, nâng cao kiến thức cho hội viên, Nhân dân, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em. Mô hình đã bước đầu tạo được sự lan tỏa trong cách ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa của người dân, trên địa bàn không có vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó, 100% trẻ em của bản trong độ tuổi đều được đi học, được quan tâm chăm sóc, không để xảy ra các vụ việc học sinh tụ tập đánh nhau; lắp đặt và duy trì hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường chính, khu dân cư; 100% hộ gia đình có thành viên được tuyên truyền nâng cao kiến thức về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Với ý nghĩa và hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại bản Sáng đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa giúp phụ nữ và trẻ em vươn lên, có được cuộc sống bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Đồng thời, hiệu quả từ mô hình này sẽ là cơ sở để Hội LHPN Mường Lát nhân rộng ra các bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Hoàng Lan