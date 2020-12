Hiệu quả sau sáp nhập ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nông Cống

3 năm sau sáp nhập, với sự nỗ lực, vượt khó của cấp ủy, Ban giám đốc và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Nông Cống đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ...

Học viên sau đào tạo tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nông Cống có việc làm đạt 90% trở lên.

Sau 3 năm thực hiện việc sáp nhập, số lượng người học tại trung tâm ngày càng tăng. Hiện Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống có 355 học sinh vừa học văn hóa vừa kết hợp học trung cấp nghề. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục toàn diện cũng được nâng lên rõ rệt, thi tốt nghiệp THPT đạt 100%; số lượng học sinh giỏi luôn đứng trong top đầu ngành GDTX. Cụ thể, trong năm học 2019-2020, trung tâm có 11 học sinh giỏi cấp tỉnh (xếp thứ 3 toàn tỉnh, khối GDTX, tăng 18 bậc so với năm học 2017-2018)...

Đối với công tác GDNN, 100% học sinh 3 khối 10, 11 và 12 vừa học văn hóa vừa học trung cấp nghề, với các nghề tự chọn là điện lạnh; điện dân dụng, công nghệ thông tin và may thời trang; 100% học sinh khối 12 tham gia thi và được cấp chứng chỉ Tin học; tiếng Anh và nghề phổ thông; 100% học sinh khối 12 có đủ điều kiện dự thi và được cấp bằng trung cấp nghề.

Đối với đào tạo nghề hệ sơ cấp và dạy nghề cho lao động nông thôn, trung tâm đã tuyển sinh đào tạo được 15 lớp với 525 học viên, gồm các lớp: may công nghiệp; cơ khí; đan lát thủ công; nuôi tôm thẻ chân trắng và trồng rau an toàn. Học viên sau đào tạo đều được các công ty tuyển dụng, một số nghề tạo việc làm tại chỗ được bao tiêu sản phẩm. Số học viên có việc làm sau đào tạo đạt 90% trở lên.

Để đạt được những kết quả trên, Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống đã làm tốt công tác đấu mối với các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện cam kết đầu ra cho học viên. Những năm qua, trung tâm đã ký hợp đồng với Công ty may xuất khẩu Trường Thắng; Công ty may Vietdas; Công ty may Tượng Lĩnh; Công ty Ngọc Sơn Hà Nội; Công ty Rau quả Thanh Hóa; Công ty Quốc tế An Việt và các công ty ở Khu Kinh tế Nghi Sơn tuyển dụng các nghề may, hàn, điện...

Cùng với những chuyển biến tích cực trong chất lượng giảng dạy, sau sáp nhập, cơ sở vật chất của trung tâm cũng đã được huyện Nông Cống quan tâm đầu tư, phục vụ tốt hơn cho công tác dạy và học. Ngay sau sáp nhập, trung tâm đã được đầu tư xây dựng thêm 1 dãy nhà 3 tầng với 12 phòng học và sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà xưởng, nhà lớp học 2 tầng...; mua sắm 120 bộ bàn ghế mới; làm khu để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh với diện tích 300m2; lắp đặt hệ thống camera an ninh toàn trường; bổ sung thêm thiết bị máy tính, máy chiếu... Ông Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nông Cống, cho biết: Sau sáp nhập, nhận thức của Nhân dân về học nghề đã được thay đổi nhiều. Trước đây, học theo phong trào, thì nay do nhu cầu cần thiết của cá nhân, học gắn với giải quyết việc làm và bao tiêu sản phẩm nên đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Trước khi mở lớp học nghề, trung tâm đều có ký cam kết 3 bên, gồm trung tâm, xã và doanh nghiệp. Sau 3 năm, các em tốt nghiệp 2 bằng THPT và trung cấp nghề. Đây chính là điểm thuận lợi để các bậc phụ huynh yên tâm cho con vào học tại trung tâm. Trung tâm đã và đang tạo được niềm tin, là địa chỉ tin cậy đối với bộ phận Nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Chúng tôi cũng rất vinh dự, tự hào khi trung tâm là 1 trong 2 đơn vị của tỉnh, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Cũng theo ông Lợi, bên cạnh những kết quả đã đạt được, khó khăn đối với trung tâm vẫn là công tác phân luồng, định hướng cho học sinh. Do đó, trung tâm cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo quyết liệt các huyện thực hiện nghiêm Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đồng thời, đề nghị với sở tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị cho các trung tâm sau sáp nhập, bảo đảm điều kiện dạy và học.

Bài và ảnh: Vân Sơn