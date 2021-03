Hiệu quả nguồn vốn vay tài chính vi mô tình thương (TYM) ở huyện Nga Sơn

Chị Phạm Thị Ươm (người đứng) hướng dẫn cho chị em phụ nữ đánh lõi cói.

Thời gian qua, Tài chính Vi mô tình thương (TYM) địa bàn huyện Nga Sơn luôn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và trở thành “địa chỉ” tin cậy của phụ nữ nói chung và phụ nữ nghèo, yếu thế nói riêng.

Cuối năm 2019, TYM huyện Nga Sơn triển khai hoạt động tại xã Nga An. Qua công tác tuyên truyền của hội phụ nữ các cấp, nhận thấy những lợi ích khi tham gia TYM, chị Phạm Thị Ươm, thôn 9 đã đăng ký vay 50 triệu đồng theo hình thức trả dần trong vòng 13 tháng để phát triển nghề sản xuất cói lõi. Sau 1 năm chăm chỉ làm việc, chị đã trả hết số tiền vay vốn vòng 1 và tiếp tục vay vốn vòng 2. Chị tạo việc làm cho 40 chị em tại địa phương với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị có thu nhập hơn 300 triệu đồng. “Nguồn vốn vay của TYM đem lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình tôi nói riêng và các thành viên nói chung. Tham gia TYM, tôi không chỉ được vay vốn phát triển kinh tế mà còn được giao lưu, chia sẻ, hưởng thụ nhiều chương trình an sinh xã hội do TYM mang lại”, chị Ươm chia sẻ. Tại thôn 9, chị Mai Thị Hường cũng là một thành viên sử dụng vốn hiệu quả. Được vay 50 triệu của TYM, chị đầu tư, mở rộng cửa hàng tạp hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. “TYM đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Có vốn vay, cùng với sự tư vấn, khích lệ của cán bộ TYM, tôi mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và còn giúp đỡ được nhiều gia đình khác” - chị Hường cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, cán bộ quản lý địa bàn TYM huyện Nga Sơn, cho biết: Triển khai tại huyện Nga Sơn từ tháng 10–2019, đến nay TYM đã phát triển được 309 thành viên trên địa bàn xã Nga An, Nga Phượng và thị trấn Nga Sơn. TYM đã hỗ trợ hàng trăm hội viên phụ nữ thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Với ưu điểm nguồn vốn đến tận thôn, xóm, tổ dân phố, không thu lệ phí hồ sơ; thủ tục nhanh gọn, kịp thời; vốn vay không cần tài sản thế chấp, mức vốn vay tăng dần qua các năm và hoàn trả dần theo tuần/tháng phù hợp với nhu cầu của thành viên, đặc biệt là với những hộ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ. Từ năm 2019, để tạo thuận lợi hơn cho thành viên tham gia, TYM đã điều chỉnh tăng mức vốn vay cho thành viên tham gia lâu năm, có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt lên đến 50 triệu đồng, có các kỳ hạn trả linh hoạt và đặc biệt là giảm lãi suất vay vốn, giúp thêm nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình.

Năm 2020, TYM địa bàn Nga Sơn đã giải ngân tổng số vốn trên 6,12 tỷ đồng, đạt 131%, cho 163 lượt thành viên vay, tỷ lệ hoàn trả gốc, lãi đạt 100%, không có nợ quá hạn. Qua đánh giá sử dụng vốn vay, hầu hết các thành viên đều sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích, từ đó đã khẳng định hiệu quả và tính thiết thực từ nguồn vốn mà TYM mang lại cho phụ nữ. Quan tâm đến đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, TYM còn phối hợp với các cấp hội phụ nữ trong huyện tuyên truyền, vận động chị em nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật tham gia TYM. Theo đó, đã có 4 chị em thuộc diện hộ nghèo, 2 chị bị tàn tật, 22 chị hộ cận nghèo tham gia vay vốn tiết kiệm thành viên. Song song với hoạt động vay vốn, TYM địa bàn huyện Nga Sơn còn triển khai hoạt động gửi tiết kiệm với mục đích tạo thói quen tiết kiệm cho các thành viên, đồng thời xây dựng nguồn vốn tự có sau này cho gia đình họ, với chính sách gửi tiết kiệm linh hoạt, mức gửi tối thiểu từ 50.000 đồng, rút tại cụm. Tiết kiệm tại TYM đã thu hút nhiều thành viên đang vay vốn hoặc chưa có nhu cầu vay đã đăng ký tham gia gửi tiết kiệm. Hiện, nguồn vốn tiết kiệm của TYM đạt trên 483 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TYM địa bàn Nga Sơn còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng với ý nghĩa nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, như: Tặng thùng đựng rác “TYM hành động vì môi trường” tại xã Nga An; trao quà tri ân tới phụ nữ các cấp, cụm trưởng và thành viên tiêu biểu của TYM nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; ủng hộ đồng bào miền Trung... Hoạt động thiện nguyện của TYM đã góp phần chung tay cùng địa phương, cộng đồng giúp đỡ cho những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, TYM địa bàn Nga Sơn tiếp tục tích cực hỗ trợ đối tượng nghèo, cận nghèo và thành viên có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng địa bàn hoạt động thêm 2 xã mới; kết nạp thêm 200 hội viên; tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, phấn đấu năm 2021 giải ngân phát triển lên đến 10 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%. Cùng với đó, TYM tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và kiến thức cho thành viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; duy trì các sản phẩm vay vốn; tổ chức cho các thành viên tham quan mô hình thành viên làm kinh tế giỏi; trao học bổng cho con thành viên nghèo, trao quà tết cho gia đình thành viên khó khăn, gia đình chính sách... để TYM địa bàn huyện Nga Sơn thực sự trở thành người bạn đồng hành của mọi phụ nữ nghèo.

Ngọc Tiến