Hiệu quả mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự

Các em học sinh tham gia lễ ra mắt mô hình “Trường THPT Mường Lát an toàn về an ninh trật tự”.

Nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, chủ động phòng ngừa và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật trong học đường, một số huyện miền núi trong tỉnh đã triển khai mô hình “Trường an toàn về an ninh trật tự”.

Để mô hình được thực hiện nghiêm túc, đi vào chiều sâu, hiệu quả, Trường THPT Mường Lát đã ban hành nghị quyết và nội quy, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động. Theo đó, nhà trường thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Trường THPT Mường Lát an toàn về an ninh trật tự”. Đồng thời, thành lập các “Tổ học sinh tự quản”; “Ban nền nếp” do ban chấp hành đoàn trường trực tiếp chỉ đạo và tổ chức hoạt động có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh; đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nếp sống văn hóa, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải các vấn đề về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhà trường còn thành lập “Câu lạc bộ thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; phát động phong trào “3 không, 3 giữ” gồm: không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm quy định nếp sống văn hóa; giữ người, giữ tài sản, giữ tình thương, với tiêu chí là không để giáo viên, viên chức, học sinh vi phạm pháp luật, không tham gia tội phạm, tệ nạn cờ bạc, ma túy... Từ cách làm này đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

Đối với Trường PTDT Bán trú THCS Thanh Xuân (Quan Hóa) lại xây dựng mô hình “Trường bán trú tự quản về an ninh trật tự”. Việc thành lập và ra mắt mô hình đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ý thức tự giác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc bảo đảm an ninh trật tự, tạo ra môi trường an toàn, củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng trường học an toàn, an ninh trật tự; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh.

Tại huyện Bá Thước, đã ban hành Đề án xây dựng mô hình “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2020 giảm từ 85% - 95% số học sinh ở các trường học vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giảm từ 15% - 20% số vụ tai nạn giao thông, trong đó tai nạn giao thông đối với học sinh giảm 90% trở lên; số lượng phương tiện đưa đón học sinh tại các cổng trường gây ách tắc giao thông giảm 90% trở lên. Từ nội dung đề án, các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tập trung ở các xã, nơi công cộng và ở các trường học. Công an huyện bố trí xe lưu động tuyên truyền 68 lượt về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy, các nội dung của đề án; phối hợp với phòng văn hóa thông tin, hội luật gia huyện, huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông cho gần 1.069 lượt người dân ở các xã và học sinh các trường; tổ chức cho 3.265 học sinh các trường học trên địa bàn ký cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ... Qua đó, góp phần ổn định trật tự an toàn trong trường học, không để xảy ra các hoạt động gây rối, bạo lực học đường, học sinh mắc tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông...

