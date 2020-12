Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước: Nhân tố “chìa khóa” mở cánh cửa phát triển du lịch

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển ngành du lịch. Bởi lẽ, công tác này có tác động sâu sắc, toàn diện và nhiều chiều đến hoạt động du lịch. Nhìn theo chiều tích cực, hoạt động này định hướng và thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững. Còn theo chiều ngược lại, nó có thể trở thành yếu tố gây cản trở, kìm hãm “bánh xe tăng trưởng” ngành du lịch, nếu hiệu lực quản lý và hiệu quả triển khai các chính sách ở các địa phương bị hạn chế.

Quần thể nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn.

Thị xã Nghi Sơn vốn được thiên nhiên phú cho nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn hết sức phong phú. Để khai thác nguồn tài nguyên này, địa phương đã và đang tập trung nguồn lực để xây dựng thương hiệu cho các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn, như Khu Du lịch biển Hải Hòa, Khu Du lịch sinh thái biển - đảo Nghi Sơn, Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các – chùa Am Các, Cụm di tích thắng cảnh Biện Sơn, Quần thể hang động Trường Lâm... Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối các điểm đến; kêu gọi đầu tư; xúc tiến quảng bá; tôn tạo di tích...

Với nỗ lực của chính quyền địa phương và sự quan tâm của các cấp, ngành, du lịch Nghi Sơn đã có bước phát triển quan trọng và ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ du lịch Thanh Hóa. Tuy nhiên, so với nguồn tài nguyên sẵn có thì các sản phẩm du lịch của địa phương vẫn còn khá đơn điệu; hạ tầng chưa đồng bộ; vệ sinh môi trường biển chưa bảo đảm... Đồng thời, những hạn chế trong quản lý Nhà nước về du lịch, đặc biệt là quản lý quy hoạch du lịch, đã khiến cho du lịch Nghi Sơn chưa thể bật lên được.

Du lịch Thanh Hóa trong vài năm trở lại đây đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Đặc biệt, các chỉ tiêu kinh tế du lịch luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, giai đoạn 2016-2019, chỉ tiêu lượt khách đạt tốc độ tăng trưởng 15,2%, tổng thu đạt tốc độ tăng trưởng 31,7%. Qua đó, giúp ngành du lịch có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đây là kết quả từ các chính sách phát triển du lịch phù hợp của Thanh Hóa, mà nổi bật hơn cả là cơ chế, chính sách về thu hút nguồn lực đầu tư vào du lịch. Đồng thời, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ... Cùng với đó, không thể không nhấn mạnh đến vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch đã có nhiều sự đổi mới trông thấy.

Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường, nên hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng cao. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập và từng bước kiện toàn, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo và phát huy tính phối hợp liên ngành trong phát triển du lịch. Công tác xây dựng và triển khai các đề án phát triển du lịch được thực hiện bài bản, đồng bộ. Công tác hướng dẫn, quản lý, kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động du lịch được chú trọng, đã dần trả lại môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Công tác quản lý các doanh nghiệp dịch vụ du lịch được thực hiện theo đúng Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn luật. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác quảng bá xúc tiến, phát triển thị trường và hợp tác quốc tế...

Bên cạnh những mặt tích cực, những kết quả trông thấy, thì công tác quản lý Nhà nước về du lịch cũng đang cho thấy nhiều khó khăn, bất cập. Đó là xuất phát điểm của du lịch tỉnh ta thấp, nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch chịu tác động bởi yếu tố mùa vụ, thiên tai... nên gây khó khăn cho công tác quản lý, khai thác tài nguyên du lịch nói riêng và phát triển du lịch nói chung. Trong khi, việc quản lý, khai thác tài nguyên du lịch còn chồng chéo giữa các ngành, gây khó khăn cho khai thác phát triển du lịch. Điển hình là việc quản lý và khai thác tài nguyên du lịch tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Ngoài ra, công tác quản lý quy hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá; công tác hợp tác, liên kết phát triển du lịch... có nơi, có lúc chưa được quan tâm và chưa mang lại kết quả mong muốn...

Du lịch hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19. Do đó, nhằm tạo bước chuyển biến mới và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND, ngày 1-10-2020 về việc “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Trong đó, nhấn mạnh đến tính chủ động, vai trò, chức năng, nhiệm của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh trong việc tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn, ứng xử văn minh du lịch; quản lý chặt giá cả và chất lượng dịch vụ; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, chỉ thị cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Định kỳ 6 tháng/lần, các ngành, địa phương, đơn vị phải tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 26 lên tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước có thể ví như nhân tố “chìa khóa” mở cánh cửa phát triển du lịch. Song, để chiếc “chìa khóa” này vận hành trơn tru, bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và chính quyền các địa phương; thiết nghĩ cũng cần sự cộng đồng trách nhiệm từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cả người dân.

Bài và ảnh: Lê Dung