Hiện thực hóa ước mơ có nhà cho phụ nữ nghèo

“An cư” là một trong những vấn đề hết sức bức thiết để những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có thể “lạc nghiệp”. Trong 5 năm qua, ngoài việc giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa còn vận động các đơn vị, cá nhân hiện thực hóa được ước mơ có nhà ở cho 22 phụ nữ nghèo.

“Mái ấm tình thương” của gia đình chị Trịnh Thị Ngát, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa). Ảnh: Ngân Hà

Hạnh phúc trong những căn nhà mới

Ngôi nhà mới của chị Trịnh Thị Ngát nằm trong con ngõ nhỏ của thôn Xa Vệ, xã Hoằng Trung được sơn màu xanh, lợp mái tôn kiên cố, phía trước nhà là khu vườn gọn gàng với các loại rau xanh mướt mát. Vừa dẫn tôi đi thăm ngôi nhà mới xây, chị Ngát vừa kể về cuộc đời mình: “Nhà chị có 5 người thì mẹ chồng ốm, nằm liệt giường từ nhiều năm nay; chồng chị cũng thường xuyên ốm đau. Mấy năm trước, đứa con gái đầu của chị đang học lớp 6 bỗng nhiên có biểu hiện lạ, cư xử không bình thường. Đưa cháu đi khám, bác sĩ bảo cháu bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nhiều lần phát bệnh, cháu bỏ nhà đi lang thang. Cực chẳng đã, có lần chị phải dùng dây xích để giữ con lại trong nhà. Nguồn thu nhập chính của gia đình chị chỉ dựa vào 4 sào ruộng lúa, 2 sào ruộng màu và gánh rau bán mỗi ngày ở chợ. Cả gia đình 5 người đau ốm, bệnh tật trước đây chỉ chui ra, chui vào trong căn nhà cũ kỹ, xập xệ, thấm dột. Có lần gió bão, ngồi trong nhà mà chị nghĩ dại, nhỡ không may nhà sập xuống thì không biết sẽ thế nào”.

Thế rồi, khi được các cấp hội phụ nữ lựa chọn, động viên kinh phí để xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, chị Ngát mừng lắm. Nhưng nhiều đêm chị phải trằn trọc, mất ngủ vì ngoài khoản tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của hội phụ nữ, chị không biết lấy tiền đâu ra để thêm vào xây nhà. Trước sự băn khoăn, lo lắng của chị Ngát, anh em, họ hàng đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ chị 75 triệu đồng; hội phụ nữ xã kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 66,5 triệu đồng và 65 ngày công lao động; chủ cửa hàng nhôm kính Quốc Oai, xã Hoằng Kim hỗ trợ toàn bộ cửa công trình..., gia đình chị Ngát đã có một căn nhà kiên cố với tổng kinh phí xây dựng 270 triệu đồng.

Tương tự như chị Ngát, vào một ngày trung tuần tháng 8, đoàn cán bộ của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đến trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Ngoan, 43 tuổi, ở thôn Bút Cương, thị trấn Bút Sơn. Vừa thấy có khách đến nhà, chị Ngoan nở nụ cười tươi vui, tràn đầy hạnh phúc: “Cảm ơn anh em, họ hàng, bạn bè, các cấp hội phụ nữ, nhất là chi hội phụ nữ thôn Bút Cương đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tôi xây dựng được căn nhà mới - điều mà bao năm nay tôi hằng ao ước”. Được biết, bản thân chị bị căn bệnh đông máu bẩm sinh, sức khỏe yếu, thường xuyên đi bệnh viện điều trị; chồng thì lao động tự do, sức khỏe cũng ốm yếu do trước kia bị tai nạn, con trai đang học đại học. Khoản thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào việc bán vài ba cái giò, chả ngoài chợ, hoặc khi chồng mạnh khỏe đi làm công nhật thợ xây. Vì thế, bao năm qua gia đình vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát, xập xệ nhưng vợ chồng vẫn không có tiền xây. Khi có sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện, gia đình quyết định chuyển nhượng một phần đất cho hàng xóm, vay mượn thêm anh em, họ hàng, chi hội phụ nữ cùng với các chị em trong chi hội hỗ trợ công san lấp, gia đình xây dựng được căn nhà mái bằng trị giá 300 triệu đồng. “Thế là từ nay nhà tôi đã có nơi ăn chốn ở rộng rãi, không phải lo mưa nắng nữa. Đây chính là động lực to lớn để tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, chị Ngoan bày tỏ niềm xúc động trong căn nhà còn thơm mùi hồ mới.

Không được may mắn như những người khác, chị Lê Thị Duyên, 48 tuổi, ở thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, chị phải sống nhờ sự cưu mang của các tăng ni, phật tử chùa Trào Âm. Ngồi trong căn nhà vừa mới được trát xong, con trai chị Duyên năm nay học lớp 8 chia sẻ: “Ngôi nhà là món quà lớn nhất của mẹ con cháu. Lâu nay nhà dột, không thể ở được, mẹ gửi cháu ở nhờ bên ngoại tại xã Hoằng Thành để đi học, mẹ thì nương nhờ ở chùa Trào Âm. Nay có nhà ở rồi, cháu cảm thấy vui lắm”. Ngôi nhà cấp 4 kiên cố trị giá hơn 170 triệu đồng là sản phẩm từ sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, hội phật tử chùa Trào Âm, địa phương, anh em dòng họ cùng với 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa. “Từ nay mẹ con tôi đã có nhà rồi cô ạ” - chị Duyên nghẹn ngào.

Giúp phụ nữ nghèo “không bị bỏ lại phía sau”

Chứng kiến những giọt nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ở trong ngôi nhà mơ ước, chị Hoàng Thị Định, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, cho biết: Làm công tác hội, tiếp xúc với chị em, thấy nhiều chị em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vất vả. Các chị phải xoay xở đủ nghề để kiếm ăn từng bữa, chứ nói gì đến việc có tiền để sửa chữa, xây dựng ngôi nhà tươm tất để ở. Song, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự động viên, khích lệ của hội LHPN từ huyện đến cơ sở, chị em đã tích cực trong phát triển kinh tế, xây mới, sửa chữa nhà cửa, vươn lên ổn định cuộc sống. Trước thực trạng toàn huyện còn 798 phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, với phương châm giúp phụ nữ nghèo “không bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua (2016-2021) Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, triển khai đến 37/37 hội phụ nữ xã, thị trấn. Đồng thời, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân, anh em họ hàng hỗ trợ xây nhà cho các gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Từ năm 2016 đến nay, bằng các nguồn huy động khác nhau, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã hỗ trợ xây mới được 22 ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, mỗi ngôi nhà 20 triệu đồng cho các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Có thể khẳng định, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam nên được cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện hưởng ứng tích cực. Chỉ cần hội viên đề nghị, theo khả năng của mỗi người, các chị sẵn sàng giúp ngày công, tiền, vận chất để hội viên mình có nhà ở tươm tất, bớt đi phần nào những nhọc nhằn trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát động cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều ngôi nhà giúp đỡ phụ nữ nghèo hiện thực ước mơ có nhà ở, qua đó tiếp thêm cho các chị sức mạnh, tinh thần lạc quan để các chị vững tin vào tương lai phía trước.

Ngân Hà