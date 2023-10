Hậu Lộc tập trung hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc 9 tháng năm 2023 tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Có 5/27 chỉ tiêu dự kiến vượt, 20/27 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch (KH) năm.

Mô hình trồng rau công nghệ cao tại xã Hoa Lộc.

Kinh tế - xã hội có bước phát triển

Kết quả nổi bật 9 tháng năm 2023 trong lĩnh vực kinh tế của huyện Hậu Lộc đó là nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với KH. Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Tổng diện tích gieo trồng 13.871,8 ha, đạt 95% KH, bằng 99,1% so với cùng kỳ (CK); sản lượng lương thực có hạt dự kiến đạt 59.567,5 tấn, đạt 97,5% KH. Toàn huyện đã tích tụ, tập trung đất đai được 213,3 ha/210 ha, đạt 101,6% KH.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM được thực hiện hiệu quả. 3 xã Phong Lộc, Cầu Lộc, Đồng Lộc đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 21 xã, đạt 100% KH. Trình tỉnh thẩm định hồ sơ công nhận xã Liên Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao; đề nghị tỉnh thẩm tra huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2023. Chỉ đạo các địa phương rà soát sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, có sức mạnh cộng đồng để đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP. Trong tháng 9 có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, đạt 94,4% KH, lũy kế có 17 sản phẩm đã được công nhận.

Đến nay, huyện đã thành lập 32 doanh nghiệp, đạt 49,2% KH, bằng 52,5% so với CK. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với dự án tuyến đường bộ ven biển và dự án Kexim đã có những chuyển biến tích cực. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, đạt 77,18% KH vốn giao; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt 24,8% so với CK. Thu hút được nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Liên Hoa. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 881,9 tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán tỉnh giao và 83,3% dự toán HĐND huyện giao, bằng 88% so với CK.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh; thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, huyện đã phối hợp tổ chức thành công Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023. Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Có thêm 12 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc gia lên 79/83 trường, đạt tỷ lệ 95,2%.

Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã và diễn tập phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đảm bảo KH và đạt kết quả tốt. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy mới ban hành và các KH hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. Tổ chức tốt việc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đã mở được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 499 học viên; 1 lớp đảng viên mới, với 118 học viên. Kết nạp mới cho 198 đảng viên (đạt 63,87% KH), chuyển Đảng chính thức cho 106 đảng viên dự bị.

Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, công nhân lao động, tình hình tôn giáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là các địa phương có vụ việc phức tạp. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Công tác tổ chức, cán bộ chuyển biến tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tập trung chỉ đạo. Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được củng cố, chuyển biến tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Để hoàn thành những chỉ tiêu dự kiến đạt và khó đạt còn lại của 3 tháng cuối năm như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cả năm đạt 15,5%; huyện đạt chuẩn NTM... huyện Hậu Lộc đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM năm 2023, hoàn thành hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ tập trung đất đai, sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh. Tập trung chỉ đạo thu hoạch diện tích cây trồng vụ thu mùa theo KH; triển khai KH sản xuất ngành trồng trọt năm 2024; tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2023-2024. Đẩy mạnh khai thác vụ cá Nam và triển khai vụ cá Bắc năm 2023. Chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra việc triển khai phương án, công tác hậu cần. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Liên Hoa.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2023; tập trung các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách. Sớm giải quyết dứt điểm tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án. Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án để giải ngân nguồn vốn kịp thời theo quy định, phấn đấu 3 tháng cuối năm giải ngân đạt 100% KH vốn được giao.

Huyện cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2024; duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp 3 lực lượng: quân sự, công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2023; xây dựng KH công tác quốc phòng - an ninh năm 2024. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn