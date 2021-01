Giữ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng thiêng liêng, cao cả. Nhận thức rõ điều đó, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã làm tốt vai trò nòng cốt trong “tấm lá chắn” nơi biên cương, để cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, gìn giữ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc.

Đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Bát Mọt được bộ đội biên phòng hỗ trợ hạt giống sản xuất.

Đồn Biên phòng Bát Mọt được giao quản lý, bảo vệ 17,45 km đường biên giới, với 7 cột mốc chính (từ mốc 351 - 357) và 2 mốc phối hợp (350 và 358); địa bàn xã nội biên Bát Mọt (huyện Thường Xuân) có tổng diện tích tự nhiên 20.564,64 ha và cửa khẩu phụ Khẹo (đối diện với Trạm công an Thà Láu, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào). Để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đơn vị đã xác định Nhân dân chính là phên dậu, là cột mốc sống, là tai mắt cho bộ đội biên phòng. Đồng thời, Nhân dân cũng là nguồn lực vật chất, tinh thần để cổ vũ, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Do vậy, đơn vị đã thực hành tốt phương châm “Lấy công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân là cơ bản; lấy gia đình, dòng họ, già làng, trưởng bản, cơ quan, đơn vị làm điểm tựa”.

Với sự giúp đỡ của Nhân dân thông qua việc cung cấp hàng trăm tin có giá trị, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã kịp thời đấu tranh, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trên tuyến biên giới. Đồng thời, cũng từ cơ sở Nhân dân, đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới. Cụ thể là chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn và tư tưởng, dư luận của Nhân dân. Đồng thời, tập trung điều tra, nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch và các loại đối tượng truyền đạo trái pháp luật, buôn bán phụ nữ, trẻ em, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, buôn lậu qua biên giới...

Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu cho huyện Thường Xuân thành lập 9 tổ tự quản về an ninh trật tự (27 thành viên) và 4 cá nhân đăng ký tham gia phong trào “Bảo vệ đường biên, cột mốc”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn được các tổ và các cá nhân là già làng, người có uy tín như ông Lang Minh Huyến ở bản Khẹo; ông Lương Văn Thuyến ở bản Ruộng; ông Lang Thanh Chuẩn ở bản Đục... tích cực phối hợp tham gia gìn giữ an ninh thôn bản, xây dựng nếp sống mới, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc... góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả vai trò của Nhân dân, Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng tích cực phối hợp với MTTQ và các phòng tư pháp, dân tộc huyện Thường Xuân triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và 2017-2021”... Theo đó, từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức được 124 buổi tuyên truyền, với 11.825 lượt người tham gia. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn của dân cư khu vực biên giới. Từ đó, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Thực hiện phương châm giúp dân những việc làm cụ thể và giúp “cần câu” để người dân tự tạo sinh kế, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Điển hình như trao bò giống cho người nghèo nơi biên giới; tặng mái ấm chiến sĩ nơi biên giới; hỗ trợ vật tư, nông cụ, giống rau, giống vịt để bà con xây dựng các mô hình sinh kế... Đồng thời, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào biên giới bằng nhiều dự án, công trình và quà tặng thiết thực. Đặc biệt, với việc triển khai hiệu quả các phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường”, “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”..., đơn vị đã tích cực hướng dẫn, động viên, hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn trong xây dựng nông thôn mới, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc phát huy sức mạnh nội sinh làm nền tảng, Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng xác định công tác ngoại giao Nhân dân là một mặt trận để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền hai huyện Thường Xuân và Sầm Tớ (nước bạn Lào) duy trì thăm hỏi, hội đàm định kỳ và ký kết các văn bản hợp tác. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, thực hiện tuần tra song phương nhằm kiểm tra đường biên, mốc giới và kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Tính riêng 5 năm (2015-2020), đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 45.000 lượt người, 2.200 lượt ôtô, 21.000 môtô; làm thủ tục nhập khẩu 2.820m3 gỗ, 208 tấn lúa, 236 tấn ngô, 1.981 tấn nan thanh...

Có thể khẳng định, với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nâng cao nhận thức, đời sống của người dân, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã xây dựng được “thế trận lòng dân” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên