Giám sát việc thực hiện quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

Sáng 14-9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: cấp phát tài liệu, băng rôn, tuyên truyền lưu động và tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và nhiều kênh của tổ chức công đoàn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2022 - 2026, trong đó có nội dung phối hợp trong việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non là con công nhân, người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa báo cáo công tác chỉ đạo và kết quả công đoàn phối hợp tham mưu thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thanh Hoá là địa bàn rộng, có nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân lao động lớn, tỷ lệ công nhân, lao động cao nên quá trình khảo sát điều tra phục vụ việc ban hành đề án kéo dài; quá trình xây dựng dự thảo tờ trình và nghị quyết phải xin ý kiến của nhiều ngành, nên tiến độ ban hành và thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong thực hiện, đồng thời đề xuất UBND, HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động xây dựng nhà trẻ, lớp học mầm non, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động yên tâm công tác. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách ưu tiên tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các cơ sở giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thời gian qua, do khó khăn dịch bệnh, nhiều cơ sở mầm non phải đóng cửa chống dịch, dẫn đến việc triển khai Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa được hiệu quả. Trên cơ sở buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ báo cáo Chính phủ, tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách để thực hiện Nghị định, nhằm chăm lo tốt hơn cho con em người lao động để họ an tâm lao động sản xuất.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn UBND tỉnh, các sở, ngành tạo điều kiện để LĐLĐ phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; các ban, sở, ngành của tỉnh sớm tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP tại kỳ họp gần nhất. Đồng thời, quan tâm quy hoạch quỹ đất, xây dựng trường học tại các khu công nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn cho con em người lao động để họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Thanh Huê