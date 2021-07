Giám đốc Công an tỉnh tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 26-7, đoàn cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và Liệt sỹ Nguyễn Bá Thi, thân sinh đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà và đoàn công tác thăm hỏi thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cố Đại tá Tống Xuân Nhuận.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của cố Đại tá Tống Xuân Nhuận và Liệt sỹ Nguyễn Bá Thi đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nói chung và nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng .

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận đã kinh qua các hoạt động cách mạng từ rất trẻ và đảm nhận nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, trực tiếp tham gia chiến đấu trong lòng địch tại các địa bàn ác liệt nhất thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 2015 ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn liệt sỹ Nguyễn Bá Thi đã tham gia cách mạng từ rất sớm. Khi mặt trận phía Nam vào lúc khốc liệt nhất, ông đã xung phong lên đường chiến đấu và anh dũng hi sinh tại mặt trận đường 9 Nam Lào.

Đoàn công tác của Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ Liệt sỹ Nguyễn Bá Thi.

Thay mặt Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ, công việc và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thân nhân các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hi sinh vì nền độc lập của dân tộc, vì nhiệm vụ bảo vệ an ninhTổ quốc.

Đáp lại, thân nhân cố Đại tá Tống Xuân Nhuận và thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Bá Thi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, giáo dục, động viên con cháu đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đình Hợp