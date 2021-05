Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng 600 ngôi nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát

Ngày 11-5-2021, đoàn Công tác của Công an tỉnh Thanh Hoá do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng 600 ngôi nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trước khi làm việc với cấp uỷ, chính quyền huyện Mường Lát và nhà thầu, đoàn công tác của Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các mặt bằng đang thi công và hoàn thiện nhà tại các xã: Trung Lý, Nhi Sơn, Tam Chung. Tại các điểm đoàn đến kiểm tra, nhiều người dân đã tỏ ra hết sức vui mừng, phấn khởi khi sắp được vào ở ngôi nhà khang trang.

Theo báo cáo của chính quyền huyện Mường Lát, đến thời điểm này đã có 574/600 mặt bằng được thi công và đã hoàn thiện phần nền, móng nhà, trong đó có 439 mặt bằng đã dựng nhà. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình và kết cấu địa chất ở một số mặt bằng đã bị gãy nứt, sụt lún nên cần phải có phương án khắc phục.

Sau khi nghe nhà thầu và các đơn vị có liên quan nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong việc thi công xây dựng, Thiếu Tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Mường Lát trong thời gian qua đã đồng hành cùng các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Tỉnh uỷ Thanh Hoá về xây dựng 600 ngôi nhà cho đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát. Đồng thời cũng biểu dương sự cố gắng, tích cực của nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng nhà. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo đến ngày 20-5 tới đây bàn giao đủ 600 ngôi nhà cho đồng bào nghèo của huyện Mường Lát vào ở, ổn định cuộc sống.

Thái Thanh