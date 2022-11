Giải đáp vướng mắc cho công dân khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp đã lâu nhưng chưa nhận được thẻ

Sáng 13-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung quyết liệt triển khai công tác thu nhận hồ sơ để cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho Nhân dân. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý Nhà nước; đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ có hiệu quả quy định của Luật cư trú sau ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng.

Cán bộ Đội QLHC về TTXH làm các thủ tục cấp căn cước cho công dân.

Đến nay, trong toàn tỉnh đã cấp trả được 2.775.807 thẻ CCCD gắn chíp cho Nhân dân sử dụng. Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều người dân phản ánh việc có làm CCCD gắn chíp đã lâu nhưng chưa nhận được thẻ hoặc phải làm thủ tục cấp thẻ CCCD nhiều lần.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát đề nghị các đơn vị thông báo cho công dân được biết về thông tin hồ sơ không được cấp, hồ sơ không đảm bảo yêu cầu và liên hệ với công dân để phối hợp thu nhận lại hồ sơ cấp CCCD. Ngoài ra, đối với những trường hợp công dân đã làm CCCD lâu nhưng chưa nhận được, đề nghị công dân cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số CMND/CCCD, nơi đăng ký thường trú... tại các trang Fanpage của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc các trang Fanpage của Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký thường trú, tạm trú và các nội dung vướng mắc để các đơn vị tra cứu, trả lời.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo địa chỉ trang Fanpage và số điện thoại của các đơn vị thuộc Công an Thanh Hóa để nhân dân biết, cung cấp thông tin để được giải đáp.

STT Tên đơn vị Tên trang Fanpage Số điện thoại trực ban đơn vị 1. Phòng PC06 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thanh Hóa 02373917525 2. Công an huyện Hà Trung Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Hà Trung 02373836403 3. Công an huyện Lang Chánh - Công an huyện Lang Chánh - Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Lang Chánh 02373874003 4. Công an huyện Bá Thước Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Bá Thước 02373880503 5. Công an huyện Quảng Xương Công an huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa 02373863003 6. Công an thị xã Nghi Sơn Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thị xã Nghi Sơn 02373861075 7. Công an huyện CẩmThủy Công an huyện CẩmThủy tỉnh Thanh Hóa 02373525938 8. Công an thành phố Sầm Sơn Tuổi trẻ Công an thành phố Sầm Sơn 02373821469 9. Công an thành phố Thanh Hóa Căn cước công dân - Công an Thành phố Thanh Hóa 02373852285 10. Công an huyện Thạch Thành Công an huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa 02373877003 11. Công an huyện Thường Xuân Facebook: Công an huyện Thường Xuân Zalo: Công an huyện Thường Xuân 02373873003 12. Công an huyện Vĩnh Lộc Đội CS QLHC về TTXH CAH Vĩnh Lộc 02373870113 13. Công an huyện Hoằng Hóa Đội CS QLHC về TTXH- Công an huyện Hoằng Hóa 02373865003 14. Công an thị xã Bỉm Sơn Đội CS QLHC về TTXH - Công an TX Bỉm Sơn 02373824239 15. Công an huyện Hậu Lộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Hậu Lộc 02373831003 16. Công an huyện Mường Lát Zalo: Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa 02378997218 17. Công an huyện Yên Định Công an huyện Yên Định 02373869203 18. Công an huyện Thiệu Hóa Công an huyện Thiệu Hóa – Tỉnh Thanh Hóa 02373842094 19. Công an huyện Ngọc Lặc Công an huyện Ngọc Lặc Căn cước công dân gắn chip Huyện Ngọc Lặc 02373871143 20. Công an huyện Đông Sơn Facebook Công an huyện Đông Sơn 02373820133 21. Công an huyện Thọ Xuân QLHC - Công an huyện Thọ Xuân 02373833218 22. Công an huyện Như Thanh Page 1: Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Page 2: Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Như Thanh. 02373848003 23. Công an huyện Như Xuân Đội Quản Lý Hành Chính – CAH Như Xuân(fb.me/qlhc.canx) 02373878020 24. Công an huyện Triệu Sơn Công an Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02373867103 25. Công an huyện Nông Cống Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Nông Cống 02373839003 26. Công an huyện Nga Sơn Đội CS Quản lý hành chính về TTXH - Nga Sơn 02373872103 27. Công an huyện Quan Sơn Đội Cảnh sát QLHC - GTTT Công an huyện Quan Sơn 02373590003 28. Công an huyện Quan Hóa - Công an huyện Quan Hóa - Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Quan Hóa 02376278003

Quốc Hương