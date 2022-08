Giá xăng hôm nay giảm tiếp hơn 900 đồng/lít, giá dầu giảm 1.008 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 giảm 909 đồng/lít; giá xăng RON95 giảm 948 đồng/lít, giá dầu diezel giảm 1.008 đồng/lít/kg; giá dầu hỏa giảm 1.213 đồng/lít; giá dầu mazut không thay đổi.

Thực hiện Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 chiều nay (11/8).

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.725 đồng/lít (giảm 904 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.669 đồng/lít (giảm 939 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá dầu diesel không cao hơn 22.908 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 23.320 đồng/lít (giảm 1.213 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg (giữ ổn định so với giá bán hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 750 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 450 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 716 đồng/kg (kỳ trước là 787 đồng/kg); đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo liên Bộ, nhìn chung, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến có tăng, có giảm nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 1/8 và ngày 11/8 là 105,923 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,709 USD/thùng, tương đương giảm 4,256% so với kỳ trước); 109,921 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,534 USD/thùng, tương đương giảm 3,961% so với kỳ trước; 122,806 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,563 USD/thùng, tương đương giảm 5,801% so với kỳ trước); 124,994 USD/thùng dầu điêzen (giảm 5,519 USD/thùng, tương đương giảm 4,228% so với kỳ trước); 498,276 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 2,991 USD/tấn, tương đương tăng 0,604% so với kỳ trước).

Từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã có 21 kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước với 13 kỳ tăng giá và 8 kỳ giảm giá. So với thời điểm giá xăng, dầu tăng cao kỷ lục vào cuối tháng 6 vừa qua, giá mỗi lít xăng E5RON92 đã giảm 7.584 đồng/lít RON95-III giảm 8.218 đồng/lít; dầu diesel giảm 7.110 đồng/lít./.

Nguồn: VOV