Ghi nhận từ chương trình “Mỗi trường học một mô hình” ở huyện Hoằng Hóa

Mô hình “Vườn rau cho bé” của Trường Mầm non Hoằng Thịnh giúp trẻ mầm non làm quen với thế giới thực vật sinh động qua các giờ học ngoài trời.

Nhằm đưa nguồn rau sạch đến với trẻ mầm non, từ tháng 3-2020, công đoàn Trường Mầm non Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) đã bắt đầu thực hiện mô hình “Vườn rau cho bé”.

Khi bắt đầu triển khai mô hình, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã không ngại khó khăn, dọn đất, cải tạo đất và gieo trồng các loại rau theo mùa vụ. Từ mảnh đất cằn cỗi, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoằng Thịnh đã dành cả tâm huyết để cải tạo trở thành vườn rau sạch khiến cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, ý nghĩa. Hiện nay, mô hình được triển khai ở nhà trường có diện tích hơn 100m2, các giáo viên, nhân viên nhà trường phân công nhau chăm sóc, đảm bảo theo đúng quy trình canh tác rau sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Cô Lê Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Thịnh, cho biết: Bên cạnh việc cung cấp nguồn rau sạch an toàn cho trẻ, “Vườn rau cho bé” giúp trẻ mầm non làm quen với thế giới thực vật sinh động qua các giờ học ngoài trời, trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc rau, chứng kiến quá trình sinh trưởng phát triển của cây, thu hoạch các sản phẩm từ vườn rau và hưởng thụ thành quả lao động của mình khiến vườn rau càng thêm ý nghĩa. Các em được trải nghiệm từ hoạt động ngoại khóa thực tế và rèn luyện một số kỹ năng cơ bản tại vườn rau như: Tham gia tưới cây, nhổ cỏ cho rau... Chính vì vậy, mô hình này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh và sự hứng thú của học sinh.

Để nhân rộng phong trào đọc sách, báo cho học sinh, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển sâu rộng, công đoàn Trường Tiểu học Hoằng Trạch xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện mô hình “Thư viện xanh”. Mô hình được xây dựng với những tủ sách được bố trí hợp lý, theo tiêu chí: thân thiện, gần gũi với thiên nhiên để giúp các em có tinh thần học tập thoải mái, dễ dàng trao đổi tri thức, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Thầy Mai Trọng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Trạch, cho biết: Để duy trì có hiệu quả mô hình “Thư viện xanh”, nhà trường đã tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội chung tay xây dựng thư viện xanh... Đến nay, “Thư viện xanh” của nhà trường với hơn 1.000 đầu sách phong phú, với nhiều thể loại như: sách tham khảo về kiến thức học tập, các loại truyện tranh thiếu nhi, câu đố, truyện cười, truyện cổ tích... Mô hình đã tạo hứng thú đọc sách cho học sinh, đồng thời góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận với sách, báo, rèn luyện thói quen đọc sách để tiếp thu, trau dồi tri thức.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01 ngày 14-2-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoằng Hóa về việc triển khai “Mỗi trường học một mô hình” tạo điểm nhấn về cảnh quan và môi trường thân thiện, thời gian qua, các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, lựa chọn mô hình, huy động kinh phí, ngày công từ giáo viên, phụ huynh và học sinh để thực hiện. Kết quả, có 116/122 đơn vị đã lựa chọn, xây dựng được các mô hình điểm nhấn cụ thể (đạt 95%), 6 đơn vị chưa xây dựng được mô hình do đang trong quá trình sửa chữa, xây dựng trụ sở. Có 16 đơn vị được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và LĐLĐ huyện Hoằng Hóa đánh giá hoàn thành xuất sắc trong thực hiện chương trình. Trong đó nổi bật là các mô hình: “Vườn rau của bé” của Trường Mầm non Hoằng Thịnh; “Sân vận động của bé” của Trường Mầm non Hoằng Cát; “Thư viện xanh” của Trường Tiểu học Hoằng Trạch; “Vườn hoa sân trường” của Trường THCS Tố Như; “Khuôn viên xanh” của Trường THCS Hoằng Thanh...

Sau hơn 1 năm thực hiện, chương trình “Mỗi trường học một mô hình” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện; phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi giải trí cho học sinh và giáo viên, đoàn viên, người lao động; góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025 và xây dựng huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh Huê