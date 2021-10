Đường về quê ấm tình nghĩa đồng bào

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương, hành trình dài đó không hề đơn độc khi họ nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của đồng bào Thanh Hóa tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn). Chỉ đơn giản là suất cơm nóng hay một bình xăng đầy, một bộ quần áo mới cho trẻ nhỏ... cũng phần nào giúp bà con vơi bớt đi sự mệt nhọc, được sưởi ấm tình đồng bào trên hành trình hồi hương.

Rất đông bà con từ các tỉnh phía Nam hồi hương được “tiếp sức” tại trạm kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh.

Tất bật trong bộ quần áo bảo hộ, mồ hôi nhễ nhại, những thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh trong những ngày qua vẫn miệt mài đón tiếp, phục vụ bà con nhiệt tình khi dừng chân tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh - nơi cửa ngõ phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Những lời mời gọi người đi đường: “Bà con ai có nhu cầu đổ xăng vào cây xăng đổ đầy bình miễn phí, CLB Thiện nguyện xanh sẽ chi trả”, “bà con vào ăn cơm nóng, xôi nóng cho ấm bụng”, “có bánh lá răng bừa còn nóng bà con vào lấy ăn”, “có nước nóng pha mì tôm”, “có quần áo, có bỉm cho các cháu nhỏ”, “có ai ốm đau, có con nhỏ, người mang bầu không ạ? Liên hệ để chúng tôi bố trí xe đưa bà con đến Ninh Bình”... Giữa những vất vả, những tiếng mời gọi như thế chạm đến trái tim của bao người.

Chị Nguyễn Thị Lan - Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện xanh ân cần đi hỏi thăm, động viên từng người, các cháu nhỏ, những người phụ nữ mang thai. Chị cho biết, mỗi lần được đón và phục vụ bà con, họ rời đi khi bụng đã no, xăng đã đầy bình mình lại có cảm giác yên tâm, được tiếp thêm năng lượng, có thêm sức mạnh để tiếp tục trong những ngày tới.

Chị Lan cho biết thêm, trong ngày đầu đón các đoàn công dân đi xe máy về quê, nhu yếu phẩm còn thiếu thốn nhiều thứ. Song cho đến nay, CLB đã huy động được các mạnh thường quân tài trợ các nhu yếu phẩm đầy đủ, sẵn sàng phục vụ bà con ở mức tốt nhất có thể. Ngoài việc cung cấp các suất ăn, từ ngày 6-10, CLB Thiện nguyện xanh còn huy động được 2 cửa hàng quần áo cung cấp quần áo, bỉm cho trẻ em. Bà con rất phấn khởi, các cháu được thay quần áo mới thơm tho. Các thành viên trong CLB và tất cả anh, chị, em đang phục vụ tại đây cũng vui mừng khi được tiếp thêm năng lượng cho đồng bào để họ tiếp tục trên hành trình hồi hương.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của CLB đó là thiếu quần áo bảo hộ cho các tình nguyện viên. Hàng ngày phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng trước khi xuất phát CLB chỉ xin Bệnh viện Đa khoa tỉnh được 10 bộ quần áo bảo hộ. Ở thời điểm này, CLB không liên hệ được đơn vị nào cung cấp để mua thêm được. Trong khi mỗi ngày CLB cần tới 20-30 bộ quần áo bảo hộ. Khắc phục khó khăn, các thành viên mặc quần áo bảo hộ cả ngày, không dám thay ngay cả lúc ăn cơm.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, CLB Thiện nguyện xanh, để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên đường hồi hương, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng trực chốt liên ngành tại Khe nước lạnh và Sở Giao thông - Vận tải điều động, trưng dụng 18 xe ô tô chở người, test nhanh và giám sát dịch tễ. Qua đó có kế hoạch phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành đón công dân về địa phương cách ly một cách khoa học, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức đón và cung cấp hàng nghìn suất ăn nhanh cho bà con hồi hương và các nhu yếu phẩm khác phục vụ Nhân dân khi đi qua chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh. Cũng trong đợt này, thông qua MTTQ tỉnh, Công ty Ngọc Sao Thủy (TP Thanh Hóa) đã ủng hộ nhu yếu phẩm với tổng trị giá 150 triệu đồng, trong đó bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 3.000 thùng sữa, 3.000 chai nước khoáng, 50 thùng lương khô... Hiện nay, MTTQ tỉnh đang tích cực phối hợp với tiểu ban an sinh thành lập điểm an sinh, xây dựng các lán trại làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống và lưu trú khi nắng, mưa cho các đoàn người hồi hương. Nhằm tiếp tục đảm bảo các điều kiện đón tiếp trong những ngày tới, MTTQ tỉnh duy trì công tác phối hợp với thị xã Nghi Sơn đảm bảo tốt các nhu yếu phẩm phục vụ cho công dân khi dừng chân tại chốt kiểm soát và tiến hành khử khuẩn triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường khi công dân dời đi.

Trong những ngày qua, tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh, các chiến sĩ công an kiên trì bám chốt, phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát dịch tễ, thông báo tới các địa phương trong tỉnh đón, tiếp nhận công dân về địa phương cách ly y tế đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Không quản ngại sáng trưa, khuya tối, các chiến sĩ cùng các lực lượng đồng hành với bà con trên hành trình hồi hương ngày dịch dã. Có những buổi, đoàn về hàng trăm xe máy một lúc, công việc hướng dẫn bà con càng thêm phần vất vả. Cũng tại đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cùng 20 cán bộ, chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A liên tục đón và dẫn đường cho các đoàn người từ các tỉnh phía Nam hồi hương, đảm bảo an toàn cho những người đi xe máy tự phát về quê khi đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, từ ngày 4 đến 7-10, tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh đã tổ chức tiếp đón, dẫn gần 6.000 công dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh. Trong đó có 885 công dân người Thanh Hóa.

Hoài Anh