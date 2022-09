Đường tranh bích họa dài nhất TP Thanh Hoá

Mô hình “Đường tranh bích họa” dài nhất 34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa vừa hoàn thành tại phường Phú Sơn. Đây là mô hình chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Đường tranh bích họa dài 1 km trên tuyến tường rào Ga Thanh Hóa thuộc Tổ dân phố Tây Ga, phường Phú Sơn được bắt đầu thực hiện từ ngày 20-6-2022. Sau hơn 2 tháng, toàn bộ đường tranh bích họa đã hoàn thành vào ngày hôm nay 1-9.

Để triển khai thực hiện mô hình, Khối Dân vận, Đảng ủy phường Phú Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Khối Dân vận cũng chủ trì, chịu trách nhiệm ký hợp đồng, đôn đốc, giám sát đơn vị thi công là Công ty Mỹ thuật Việt, đảm bảo nội dung thiết kế theo yêu cầu, chất lượng và thời gian thực hiện.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình khoảng 300 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Phú Sơn và Nhân dân Tổ dân phố Tây Ga cũng tích cực tham gia đóng góp.

Chủ đề đường tranh bích họa đa dạng và phong phú, tập trung giới thiệu về vẻ đẹp phong cảnh, lịch sử, văn hoá của phường Phú Sơn gắn với các địa danh tiêu biểu của TP Thanh Hóa như: cầu Hàm Rồng, hòn Vọng Phu, hồ Kim Quy...

Bên cạnh đó là các chủ đề về: du lịch xứ Thanh, truyên truyền bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững; vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh - trật tự; phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no; cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; các chủ đề dành cho thiếu nhi...

“Đường tranh bích họa” được Khối Dân vận, Đảng ủy phường Phú Sơn đăng ký là mô hình thi đua “Dân vận khéo” cấp thành phố. Thông qua mô hình, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, góp phần làm đẹp, tạo điểm nhấn cảnh quan, môi trường đô thị, lan tỏa và nâng cao ý thức ,trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, duy trì nâng cao chất lượng phố, phường kiểu mẫu.

Tố Phương