Đông Sơn “cán đích” phường kiểu mẫu

Sau thời gian dài vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát, tháng 9-2022, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu phường kiểu mẫu. Đây là thành tích đáng phấn khởi và tự hào, mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Đông Sơn và ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong lịch sử truyền thống của Đảng bộ phường.

Một tuyến đường ở phường Đông Sơn được vẽ tranh và gìn giữ vệ sinh sạch sẽ.

Xác định việc xây dựng phường kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2022, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đông Sơn trở thành phường kiểu mẫu. Đồng chí Hoàng Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn cho biết: “Để xây dựng thành công phường kiểu mẫu thì lòng dân phải thuận. Do đó, công tác tuyên truyền được phường quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng phường kiểu mẫu. Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu thường xuyên giao ban để nắm tình hình và trực tiếp xuống cơ sở họp với dân để cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Quyết tâm xây dựng Đông Sơn thành phường kiểu mẫu, Đảng ủy phường cũng lựa chọn công việc trọng tâm, gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phường Đông Sơn đã “về đích” trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”.

Để xây dựng phường kiểu mẫu, phường Đông Sơn là đã lựa chọn nhiều mô hình kiểu mẫu tiêu biểu để triển khai thực hiện. Là phường trung tâm của thành phố, Đông Sơn luôn xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Theo đó, nhiều mô hình như “Cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học”, mô hình “Đảm bảo trật tự đô thị”, “Camera an ninh hộ gia đình”... đã mang lại hiệu quả thiết thực. Với vai trò nòng cốt, Ban công tác mặt trận các phố phối hợp với các chi hội vận động Nhân dân ủng hộ kinh phí lắp đặt “Camera hộ gia đình”. Đã có tuyến đường là đường Trương Hán Siêu và đường Lê Lai lắp đặt được 100 mắt camera an ninh hộ gia đình trị hơn 100 triệu đồng. Các tuyến đường còn lại đang tiếp tục vận động Nhân dân ủng hộ kinh phí thực hiện để cung cấp thông tin cho công an phục vụ công tác điều tra trấn áp tội phạm khi cần thiết. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh phường duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng các trường học, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đồng thời nhắc nhở Nhân dân đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quy tắc, quản lý đô thị tham gia nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

Quyết tâm khắc phục những tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường (VSMT), đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác VSMT trên địa bàn thành phố”, phường Đông Sơn đã xây dựng và nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu về VSMT. Cả 9/9 chi hội phụ nữ đã thành lập tổ phụ nữ tự quản về VSMT và vận động 100% hộ dân trên địa bàn phường ký cam kết thực hiện. Để đưa công tác VSMT đi vào nề nếp, Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với kiểm tra giám sát công tác tổng dọn VSMT vào chiều thứ 6 tại các cơ quan, đơn vị và sáng thứ 7 tại các khu dân cư. Hiện nay, 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tuyến đường đều sử dụng thùng rác đảm bảo mỹ quan đô thị; 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy.

Từ khi thực hiện, mô hình kiểu mẫu “Thanh niên chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông” và “Nếp sống văn minh trong việc cưới” của Đoàn thanh niên phường Đông Sơn đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên. Mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang” của Hội Người cao tuổi phường cũng được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, góp phần bãi bỏ các hủ tục , gây lãng phí trong Nhân dân. Mô hình “Tiếp nhận và trả kết quả tại nhà đối với thủ tục hành chính đăng ký khai tử” nhận được nhiều thiện cảm và sự hài lòng từ phía người dân... Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các mô hình kiểu mẫu đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đi cùng với thực hiện các mô hình tiêu biểu, phường Đông Sơn đã tập trung hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Không chỉ đi đầu về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, Đông Sơn còn nằm trong tốp đầu về giảm nghèo khi năm 2020 đã xóa hết hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động đạt 96,5%. Phường cũng luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phường luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính. UBND phường đã thực hiện tốt khẩu hiệu “4 tăng, 2 giảm, 3 không” và “4 tại chỗ” nhằm giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Danh hiệu phường kiểu mẫu là nền tảng vững chắc để cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Đông Sơn vững vàng tiến bước vào giai đoạn cách mạng mới, đưa Đông Sơn ngày càng bứt phá vươn lên, xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Minh Khôi