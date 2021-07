Diện mạo mới ở Bát Mọt

Đảng bộ xã Bát Mọt đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Diện mạo của xã vùng cao biên giới ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Thôn Vịn nhìn từ trên cao.

Khi nhắc đến Bát Mọt, người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng, “nghèo là đặc sản ở đây”, khi tỷ lệ hộ nghèo xã biên giới của huyện Thường Xuân có thời điểm lên tới 75%. Nhưng khi được đặt chân đến nơi đây, đối với chúng tôi là cả một cảm xúc bất ngờ. Vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, có những đoạn khúc cua tay áo là nản lòng người đi, ấy vậy mà vẫn cứ có cảm giác vui mừng đến lạ.

Xuất phát từ đặc điểm xã vùng cao có nhiều thôn, bản bị chia cắt, địa hình phức tạp, đảng ủy, chính quyền xã xác định, muốn vươn lên trước hết phải từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Từ đó, thông qua việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư và sức dân, công trình hạ tầng giao thông, điện, đường, trường trạm đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giao thương hàng hóa thuận lợi. Có hạ tầng thuận lợi, xã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Nhờ đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, kết hợp với xây dựng các mô hình, đến nay, nhận thức của bà con nơi đây đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Trước đây, xã có 3/8 thôn cấy lúa 1 vụ còn lại bỏ hoang, nhưng nay được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và cán bộ xã nên các hộ dân đều tích cực sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp. Xã có 4 thôn giáp biên giới, giao thông đi lại rất khó khăn nhưng với sự vượt khó để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu nhờ phát triển trồng trọt, chăn nuôi đúng hướng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 19,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,06% năm 2019 xuống còn 5,29%. Xã có 4 mô hình kinh tế tập thể, chăn nuôi hiệu quả với các đối tượng con nuôi, như: bò, vịt, lợn nái đen, dê,... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Kinh tế ổn định và phát triển là nền tảng để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trên địa bàn.

Ông Lang Văn Quang, Phó Bí thư chi bộ thôn Vịn, chia sẻ: Giờ đây các hộ dân trong thôn đã biết chăn nuôi, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và thôn mình. Hiện nay, thôn có khoảng hơn 800 con trâu, bò và nhiều loại gia súc, gia cầm khác. Đến nay, số hộ nghèo của thôn giảm còn 1,68%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm, 100% số hộ được sử dụng điện lưới. Không còn gia đình nào phải ở nhà tạm bợ dột nát, 100% trẻ em ở độ tuổi được đến trường. Thôn Vịn vinh dự là thôn đầu tiên ở vùng biên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thường Xuân.

Khung cảnh yên bình ở thôn Vịn.

Đồng chí Lương Thị Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, cho biết: Tuy là xã vùng biên còn nhiều khó khăn, nhưng Nhân dân Bát Mọt luôn đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, cùng chung tay góp sức với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giảm dần diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả sang phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả có lợi thế, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các khu vực sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản. Ngoài ra, các chính sách vay vốn, hỗ trợ máy nông cụ trong sản xuất đến nay đã phát huy hiệu quả. Đa số hộ dân trong xã đã dần thoát nghèo.

Đặc biệt hơn là Bát Mọt có thôn Vịn - một trong những thôn xa nhất của xã, cách trung tâm xã gần 20 km, tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), là điển hình phát triển. Thôn có 178 hộ người Thái với 830 nhân khẩu. Nếu như trước đây, đường lên thôn Vịn chỉ toàn là đất đá trơn trượt, nhất là vào những ngày mưa, thì nay con đường đi đã được trải nhựa và bê tông hóa hoàn toàn, việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn, đời sống ngày càng được cải thiện, thu nhập của bà con đã tốt hơn rất nhiều.

Đồng chí bí thư đảng ủy xã nhấn mạnh thêm: Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân”. Du lịch cộng đồng ở thôn Vịn nằm trong chiến lược phát triển du lịch cộng đồng của huyện Thường Xuân. Bên cạnh đó, Bát Mọt còn được thiên nhiên ưu đãi khi có khu rừng nguyên sinh nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm đang được bảo tồn, như quần thể voọc xám trên 200 cá thể, vượn đen má trắng trên 120 cá thể. Nhiều loại thực vật quý hiếm, rừng cây cổ thụ, trong đó có quần thể cây pơ mu và sa mu trên 1.500 tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đặc biệt, người dân ở đây vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa đặc sắc của người Thái, như: hát khặp, múa sạp, cồng chiêng và khua luống; cùng với nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào Thái, như: canh ui, măng rừng, canh đắng, thịt trâu gác bếp, cá nướng... Đáng chú ý là dự án trồng 20 ha mận tam hoa tạo nên cảnh quan ven đồi rừng và làm nhà sàn theo mô hình “Homestay”, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa, giao lưu văn nghệ và thưởng thức ẩm thực của đồng bào Thái. Dự án hứa hẹn sẽ tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân xã vùng cao biên giới nơi đây.

Bài và ảnh: Bảo Thanh