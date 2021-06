Điện lực Hậu Lộc: Thực hiện “mục tiêu kép” bảo đảm an toàn cấp điện phục vụ sản xuất, dân sinh

Lưới điện do Điện lực Hậu Lộc quản lý, gồm: 178,38 km đường dây trung áp, 251,98 km đường dây hạ áp, 186 trạm biến áp... cung cấp điện cho 23 xã, thị trấn. Thời tiết mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt và kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị và hộ dân trên địa bàn tăng cao. Bên cạnh đó, lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn chất lượng kém (sau khi tiếp nhận ngành điện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, song do khó khăn về nguồn vốn nên chưa đáp ứng được yêu cầu), là những khó khăn mà Điện lực Hậu Lộc phải khắc phục.

Kỹ sư, công nhân Điện lực Hậu Lộc kiểm tra vận hành trạm biến áp trung gian Hậu Lộc.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Điện lực Hậu Lộc Trần Văn Chương, cho biết: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, xác định chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân. Các tháng vừa qua, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đã thành lập tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện các biện pháp chống dịch nhưng không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Chủ động tuyên truyền đến CBCNV thực hiện nghiêm các biện pháp cơ bản về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với CBCNV đến cơ quan làm việc cũng như khách hàng đến giao dịch. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo kịch bản đã xây dựng với từng cấp độ diễn biến dịch trên địa bàn.

Để vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa đảm bảo cung ứng điện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021, Điện lực Hậu Lộc đã ưu tiên tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư triển khai nâng cấp, sửa chữa một số công trình chống quá tải, củng cố lưới điện bảo đảm an toàn, cấp điện ổn định cho mùa hè năm nay. Điển hình như tiểu tu, sửa chữa đường dây trung áp lộ 373 E9.18, các lộ 10 KV sau trạm trung gian, thay dây đường trục nhánh rẽ của lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp các xã Hải Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc. Đồng thời, sửa chữa thường xuyên lưới điện như thay dây hạ thế quá tải, kém chất lượng, thay cột không an toàn... Điện lực Hậu Lộc tăng cường nhân lực thường xuyên bám địa bàn kiểm tra lưới điện nhằm chủ động các phương án luân chuyển, thay thế các máy biến áp của các trạm phân phối có khả năng quá tải trong dịp hè. Vừa qua, một số máy biến áp của các trạm phân phối quá tải như Lộc Sơn, Phú Lộc 5 đã được luân chuyển, thay thế kịp thời, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, đầu tư mới đường dây và trạm biến áp chống quá tải cho khu vực thị trấn Hậu Lộc và xã Hoa Lộc. Điện lực Hậu Lộc đã chủ động phối hợp với chi nhánh thủy lợi và các HTX trên địa bàn kiểm tra hệ thống điện phục vụ các trạm bơm, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, đóng điện cho chạy thử các công trình, bảo đảm hiện tại 100% số máy bơm hiện có đều phát huy tác dụng phục vụ sản xuất. Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm phát sinh, phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phổ biến quy định của Chính phủ về an toàn công trình lưới điện cao áp. Kết quả, đến đầu tháng 6-2021, đơn vị đã cơ bản xử lý triệt để nhà cửa, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, tránh gây ra những hiểm họa khó lường. Chủ động chặt tỉa phát quang hành lang lưới điện, những phần kiến trúc vi phạm nghiêm trọng hành lang và có nguy cơ gây sự cố, bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện.

Trong thời gian tới, Điện lực Hậu Lộc phân công 100% CBCNV thay ca thường trực theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tăng trưởng phụ tải; rà soát, kiểm tra tình hình lưới điện; lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải; ứng phó kịp thời với những sự cố bất thường xảy ra, phải đảm bảo an toàn dịch COVID-19. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực thay ca thường trực 24/24 giờ tại điện lực, đội quản lý điện sẵn sàng có mặt kịp thời, huy động các nguồn lực chủ động khắc phục nhanh nhất các sự cố đột biến, cấp điện trở lại cho người dân và các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền, vận động khách hàng áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, chia sẻ khó khăn với ngành điện trong những thời điểm nắng nóng. Mỗi người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện ở mọi lúc, mọi nơi bởi tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng cũng là một lối sống xanh, vừa tiết kiệm kinh phí cho gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, vừa là góp phần tiết kiệm nguồn năng lượng điện cho quốc gia. Về lâu dài đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa huy động vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn huyện bảo đảm hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ tốt yêu cầu về điện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Thùy Dương