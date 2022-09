Diễn đàn trẻ em - sân chơi bổ ích, thiết thực

Với tinh thần “Trẻ em lên tiếng - trẻ em khởi xướng và trẻ em cùng hành động”, diễn đàn trẻ em là cơ hội để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình; đóng góp ý kiến, khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến trẻ em, đề ra các giải pháp từ góc nhìn của trẻ em tới các cấp, các ngành có thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đại diện trẻ em cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em”.

Nơi bày tỏ tâm tư của trẻ em

Tại diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”, các em đã thảo luận, đặt ra các câu hỏi và lắng nghe chia sẻ từ các đại biểu đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nêu lên những khuyến nghị, trong đó tập trung thể hiện mong muốn lãnh đạo các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình trong giải quyết việc đảm bảo thực hiện quyền cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng, chống đuối nước trẻ em; phòng, chống bạo lực thân thể trẻ em tại gia đình và trường học; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Tại diễn đàn trẻ em năm 2022 diễn ra vào những ngày cuối tháng 8, với chủ để “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, 48 trẻ em đến từ 6 huyện, thành phố, đại diện cho hơn 934.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia thảo luận nhóm theo các chủ đề. Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các thầy, cô giáo, các anh chị về những thông tin liên quan đến chủ đề, các em đã cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất các khuyến nghị, thông điệp để báo cáo, gửi tới các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh kết quả thảo luận và những thắc mắc, khuyến nghị của mình về các vấn đề đang được trẻ em quan tâm.

Với mong muốn mọi trẻ em đều được sống trong một môi trường an toàn, thân thiện, công bằng và bình đẳng; được bảo vệ an toàn khỏi sự xâm hại và tai nạn, thương tích, nhất là bạo lực, xâm hại tình dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng để các em có điều kiện phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, muốn có được một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em mà trong đó chính sách và pháp luật bảo vệ trẻ em được thực thi một cách đồng bộ, hiệu quả..., trong phiên gặp mặt, đối thoại của diễn đàn, các em đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến về những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển an toàn của trẻ em; hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất, đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng.

Thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em

Những câu hỏi mà các nhóm trẻ em đặt ra tại diễn đàn đều được đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng lắng nghe và dành nhiều thời gian thông tin, phản hồi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của các em. Cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề mà các em đang quan tâm trong giai đoạn tới nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em.

Ngoài việc đặt ra các câu hỏi, tại diễn đàn, đại diện trẻ em trên địa bàn tỉnh còn trao các khuyến nghị, thông điệp gửi đến các bác lãnh đạo rất có ý nghĩa và có sức lay động, đó là: Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình; Nói không với bạo lực thân thể và xâm hại tình dục trẻ em; Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; Xóa bỏ bạo lực, tích cực yêu thương; Chúng em cần sự bảo vệ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội; Phòng, chống tai nạn thương tích vì an toàn của trẻ em; Để trẻ em không còn bị đuối nước; Hãy dạy trẻ em học bơi an toàn...

Phát biểu tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2022, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, diễn đàn là cơ hội để trẻ em nói lên tiếng nói của mình, phát huy quyền tham gia được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016; đóng góp ý kiến, khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến trẻ em, đề ra các giải pháp từ góc nhìn của trẻ em tới các cấp, các ngành có thẩm quyền. Đây chính là một trong những cách thực hiện quyền tham gia của trẻ em có hiệu quả. Ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của các cháu tại diễn đàn và cam kết sẽ thực hiện mạnh mẽ, trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của trẻ em tỉnh nhà, đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức rộng rãi mô hình “Diễn đàn trẻ em” các cấp để các em được nói lên tiếng nói của mình. Từ đó, nắm bắt ý kiến và nguyện vọng của các em, đánh giá rõ thực trạng tình hình những vấn đề nổi cộm trong xã hội tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em để tham mưu các biện pháp, giải pháp phù hợp cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em. Đồng thời mong muốn mỗi em thiếu nhi sau khi tham gia diễn đàn trở về trường học sẽ là một tuyên truyền viên, phát huy quyền nói lên tiếng nói của mình về tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề trẻ em quan tâm; chăm chỉ học tập, có đạo đức, lý tưởng để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Bài và ảnh: Mai Phương