Để mùa hè bổ ích và an toàn

Nghỉ hè luôn gắn liền với những hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu, vui chơi, giải trí... nhưng đó là với những ngày tháng không có dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các hoạt động vui chơi giải trí bị hạn chế, vì vậy, để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích... đang là trăn trở của nhiều gia đình.

Thông thường vào mỗi dịp hè, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) thường cho con tham gia các lớp học năng khiếu và tổ chức cho cả gia đình đi du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên mọi kế hoạch đều bị xáo trộn. Chị Hằng chia sẻ: Thời gian 2 cháu ở nhà nhiều, lại không được tham gia các hoạt động tập thể, nên tôi nhận thấy 2 cháu đã có dấu hiệu phụ thuộc vào tivi, smartphone. Còn với chị Nguyễn Thị Thủy, xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) tuy được ông bà nội, ngoại giúp đỡ trông con nhưng nỗi lo lắng vẫn không vơi bớt. “May mắn là vợ chồng tôi có ông bà giúp đỡ, nhưng do bận công việc, không có nhiều thời gian quản lý các con nên tôi vẫn lo lắng các cháu bị phụ thuộc vào thiết bị công nghệ” - chị Thủy tâm sự.

Nỗi niềm của chị Hằng hay chị Thủy cũng là nỗi lo chung của phần đa các bậc phụ huynh trong dịp hè này. Tuy nhiên, không khó để con trẻ có một mùa hè bổ ích, an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nếu có sự chủ động từ mỗi gia đình và sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức đoàn thể. Nhiều người cho rằng, thời gian này, bố mẹ nên cùng con thảo luận, xây dựng lịch sinh hoạt trong ngày, thúc đẩy trách nhiệm của trẻ bằng cách phân công một số công việc nhỏ như: quét nhà, tưới cây, gấp quần áo... Cuối ngày, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện với con, dành những lời khen, phần thưởng khích lệ khi con hoàn thành tốt công việc được giao.

Chị Trần Thị Sâm, thôn Tiền Định, xã Quảng Định (Quảng Xương), cho hay: Những năm trước, cứ đến dịp hè là gia đình lại cho các con tham gia lớp học kỹ năng sống để được xả hơi sau những ngày tháng học hành vất vả, đồng thời có thêm trải nghiệm trong cuộc sống. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi kế hoạch thay đổi. Ban đầu, tôi rất băn khoăn về việc tìm niềm vui cho con trong kỳ nghỉ hè này. Tuy nhiên, vợ chồng tôi thống nhất sẽ hướng dẫn con, giúp con học, làm quen với những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa như: tưới cây, lau nhà, gấp quần áo giúp bố mẹ. Đồng thời, mua dụng cụ cần thiết để con tập vẽ; mua những cuốn sách hợp tuổi của con để tạo thói quen đọc sách cho con... Với gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, ở phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) cũng vậy, không thể cho các con đến lớp năng khiếu, kỹ năng, ngoại ngữ. Để yên tâm khi đi làm, vợ chồng anh đón bà ngoại đến ở cùng. Anh mua sách khoa học thường thức, truyện, dụng cụ vẽ, đồ chơi để các con giải trí. Ngoài ra, để các con không quên kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà, mỗi sáng trước khi đi làm anh giao bài tập, từ vựng để các con học. Mỗi buổi tối khi ăn cơm xong, anh kiểm tra bài tập trong ngày của con và dành thời gian chơi với con... Anh Hùng tâm sự: Do tình hình phức tạp của dịch bệnh nên các cháu không thể tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời tập trung đông người. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, bố mẹ lại thường vắng nhà, không thể kiểm soát chặt chẽ nên các con dễ bị cuốn vào tivi, điện thoại, ipad khiến tôi thực sự lo lắng. Vì vậy, tôi phải dành nhiều thời gian hơn để chơi và đồng hành cùng con vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa có những ngày nghỉ hè thực sự bổ ích. Hiện tỉnh đã có công văn nới lỏng một số hoạt động, vì vậy, mỗi buổi chiều tôi cùng các con đi bộ, cho các cháu ra sân nhà văn hóa thôn vui chơi, nhưng vẫn bảo đảm giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

Nỗi lo về sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 không chỉ riêng các bậc phụ huynh mà còn là vấn đề được các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Đối với các cấp bộ đoàn trong tỉnh, hiện tại, 100% các đơn vị đã hoàn thành công tác tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Tùy tình hình cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các hoạt động hè phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, phương châm cũng như yêu cầu của hoạt động hè là “an toàn - vui tươi - lành mạnh”, trong đó an toàn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tất cả các đơn vị, địa phương khi tổ chức hoạt động phải tuân thủ nghiêm quy định “5K”, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho thanh, thiếu nhi và người dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết: Hiện nay, hầu hết thời gian của các em học sinh là ở nhà, vì thế vai trò của phụ huynh rất quan trọng. Một trong những định hướng của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh là kết nối phụ huynh cùng tham gia tổ chức hoạt động hè cho các cháu một cách an toàn, bổ ích. Đoàn, đội sẽ tuyên truyền, giới thiệu nội dung sinh hoạt hè tại chỗ để phụ huynh đồng hành, hướng dẫn con em mình tham gia. Qua đó tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như đồng hành cùng toàn xã hội thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

