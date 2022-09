Đẩy nhanh tiến độ xóa lối đi tự mở qua đường sắt

Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt ban hành theo Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở (Đề án 358). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại hơn 3.600 lối đi tự mở (chiếm 71%) tổng giao cắt đường sắt và đường bộ trên cả nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Thông tin từ Cục Đường sắt, việc thực hiện kế hoạch xóa bỏ lối đi tự mở thời gian qua đã giảm, xóa bỏ được 137 vị trí lối đi tự mở so với thời điểm ngày 30-12-2021, 190 vị trí lối đi tự mở so với thời điểm ban hành Quyết định 358 và 432 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm so với thời điểm ban hành Nghị định số 65/2018/NĐ-CP; xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách đường bộ, đường sắt được 4.685 m.

Lộ trình thực hiện Đề án 358 những năm qua bị chậm trễ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện nay, các hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, Cục Đường sắt và các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, cần khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình của Đề án đã được Chính phủ phê duyệt; ưu tiên kinh phí đầu tư để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương như xây dựng đường gom, công trình phụ trợ khác để xóa bỏ lối đi tự mở, giải tỏa các công trình vi phạm.

Ngày 27-5-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 7490/UBND-CN về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐTTg, ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Giao thông - Vận tải là cơ quan đầu mối để liên hệ với đơn vị đầu mối của ngành đường sắt trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 2-6-2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; UBND các huyện, thị xã: Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn và TP Thanh Hóa; Công ty CP Quản lý Đường sắt Thanh Hóa nghiên cứu đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để triển khai các nội dung có liên quan; báo cáo kết quả triển khai và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh.

N.M