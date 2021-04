Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân bị ảnh hưởng bởi Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An)

Chiều 29 - 4, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bản Thanh Sơn, xã Thanh Hòa (Như Xuân) bị ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND huyện Như Xuân, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Như Xuân báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng được triển khai trên vùng núi tỉnh Nghệ An, là công trình thủy lợi trọng điểm Quốc gia, kết hợp nhà máy thủy điện, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, sắp tới khi hồ tích nước lên cao trình 76,4 m khiến nước lòng hồ dâng cao, ảnh hưởng đến nhiều đất rừng, tài sản của Nhân dân và các cơ quan Nhà nước. Theo đó, phía tỉnh Thanh Hóa sẽ có phân trại số 3 và số 5 của Trại giam Thanh Lâm thuộc Bộ Công An bị ngập; các trạm bảo vệ rừng Khe Bu và Vực Rựa của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Chàng bị cô lập... Có 119 hộ với 430 nhân khẩu của bản Thanh Sơn, xã Thanh Hòa bị ảnh hưởng công trình nhà ở, ngập đất ở và đất sản xuất phải di dời, tái định cư.

Hạ tầng tại bản Thanh Sơn, xã Thanh Hòa còn khá lạc hậu, đa phần người dân muốn tái định cư đến xã Xuân Hòa cùng huyện.

Đây là bản đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào Thái, cách trung tâm huyện Như Xuân hơn 20 km, đường giao thông và cơ sở hạ tầng vẫn còn khá lạc hậu. Qua tham vấn nguyện vọng của người dân thì hầu hết đều mong muốn được bồi thường, tái định cư để ổn định cuộc sống. Qua nhiều buổi làm việc trước đây của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa và các bên liên quan, đã đi đến quyết định xây dựng khu tái định cư 300 ha tại xã Xuân Hòa, ngay ven đường Hồ Chí Minh, đất khá màu mỡ và thuận lợi để người dân tái định cư, ổn định cuộc sống. Đây chính là diện tích do Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lý, canh tác. Năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao UBND huyện Như Xuân làm chủ đầu tư dự án bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết, trong đó liên quan đến điều chỉnh vốn đầu tư, điều chỉnh phương án bồi thường, thủ tục liên quan đến công tác trồng rừng thay thế, nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam…

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các bên liên quan đã nêu những khó khăn vướng mắc, đưa ra nhiều kiến nghị với UBND tỉnh để tháo gỡ. Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm nhường lại 300 ha đất để tỉnh triển khai khu tái định cư.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa bày tỏ sự ủng hộ chuyển giao 300 ha đất để tỉnh Thanh Hóa triển khai khu tái định cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chỉ đạo chuyển chủ đầu tư dự án từ UBND huyện Như Xuân sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để dễ dàng đấu mối với các bộ, ngành Trung ương cũng như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng chí giao 2 đơn vị nói trên tổ chức buổi làm việc để bàn giao hồ sơ liên quan, chuyển giao những việc làm đang dở dang. Sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm gửi văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thay đổi chủ đầu tư dự án.

Vị trí đang được triển khai các thủ tục để xây dựng khu tái định cư ở xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu để UBND tỉnh có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị chuyển giao lại diện tích đất xây dựng khu tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các quy định liên quan đến các thủ tục triển khai dự án tái định cư, trong đó có các quy định và trình tự để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chuyển giao đất. Huyện Như Xuân và các xã Thanh Hòa và Xuân Hòa có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân biết và ủng hộ các khâu bồi thường cũng như vị trí tái định cư đến nơi ở mới.

Lê Đồng