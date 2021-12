Đảng bộ huyện Thọ Xuân tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (CHCN) luôn được Đảng bộ huyện Thọ Xuân xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Trước mỗi mùa mưa bão, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn chủ động nắm chắc diễn biến thời tiết, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó khi có nhiệm vụ đột xuất xảy ra trên địa bàn.

Các loại vật tư dự trữ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được xã Xuân Hòa chuẩn bị đầy đủ theo kế hoạch.

Xã Xuân Hòa có 7 thôn với 1.759 hộ dân, trong đó có 4 thôn vùng ngoại đê. Về đặc điểm tự nhiên, xã nằm tiếp giáp sông Chu, khi có mưa to ở vùng cao, nước sông đổ về rất nhanh dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Mặt khác, các xứ đồng Hóp, đồng Hồ, đồng Chặm của một số thôn trên địa bàn xã khi mưa to kéo dài cũng dẫn đến bị ngập úng. Để kịp thời ứng phó trước diễn biến thời tiết phức tạp có thể xảy ra, xã Xuân Hòa đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chủ động tự PCTT an toàn, hiệu quả. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc trực ban 24/24h và thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và cơ sở vật chất tại chỗ). Ngoài ra, để tăng cường nhân lực, vật lực thực hiện hiệu quả công tác PCTT xã đã bổ sung lực lượng PCTT với tổng số 574 người gồm các lực lượng như: cơ động, xung kích, trật tự trị an, canh đê, bảo nông, giao thông hỏa tốc, cứu tải thương và lực lượng dự bị. Các loại vật tư dự trữ phục vụ công tác PCTT được chuẩn bị đầy đủ theo chỉ tiêu kế hoạch, được tập kết tại kho vật tư và các điểm xung yếu theo quy định.

Cũng là xã thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi mùa mưa, bão về, đồng chí Phan Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiên, cho biết: “Xã đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch PCTT, tìm kiếm CHCN giai đoạn 2021-2026; xây dựng kế hoạch, phương án PCTT, CHCN và kế hoạch, phương án di dời dân năm 2021. Cùng với đó, xác định công tác chuẩn bị vật tư dự trữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”, đến thời điểm này, xã đã chuẩn bị đầy đủ vật tư tại kho và tại các điểm xung yếu với gần 400m khối đất đắp; rọ tre 800 cái, bạt 800m2, cọc tre 500 cái, bao tải 2.500 cái, phên nhựa 1.200m2, xuồng máy 2 cái, nứa làm mảng 200 cây và 100 cây luồng.

Huyện Thọ Xuân có 4 sông chính đi qua 23 xã trên địa bàn huyện với tổng số chiều dài 106,9km. Năm 2021, huyện xác định 5 trọng điểm xung yếu cần đặc biệt chú ý trong công tác phòng, chống lụt bão là: trọng điểm đê K15+800 K16+400, cống Ngọc Quang K16+300 đê tả sông Chu, xã Trường Xuân; trọng điểm đê, kè Bất Căng K24+142 ÷ K25+700 đê hữu sông Chu thuộc xã Xuân Hồng; trọng điểm Cống Tiêu Thủy Thọ Xuân K18+450 đê HSC, thị trấn Thọ Xuân; trọng điểm Cống Tiêu Nổ Đào K16+120 và Cống Xốn K21+940 đê hữu Cầu Chày, xã Trường Xuân; trọng điểm đê Đá Lát và đê bao hữu Quảng Phú, xã Quảng Phú. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PCTT, tìm kiếm CHCN, huyện Thọ Xuân đã chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời ứng phó, điều động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống khi có lụt, bão và tìm kiếm CHCN. UBND huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm CHCN năm 2021. Đã có 30/30 xã, thị trấn thành lập lực lượng xung kích PCTT, tìm kiếm CHCN với số lượng 11.450 người theo quy định. Công tác tập huấn, diễn tập cho các lực lượng tham gia công tác PCTT theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức tại 10 cụm, xã trên địa bàn huyện với sự tham gia của 2.469 người. Đối với công tác chuẩn bị vật tư, UBND huyện đã giao và thành lập đoàn kiểm tra. Đến nay, công tác chuẩn bị vật tư của các xã, thị trấn đã đầy đủ theo chỉ tiêu giao, nhiều loại đạt trên 100% khối lượng giao như đất dự trữ, đá hộc, cọc tre, bao tải...

Bài và ảnh: Lê Phượng