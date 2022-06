Đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh mùa mưa, lũ

Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, lũ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai các phương án để cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông khi có mưa, lũ xảy ra, nhất là tại các điểm ngập lụt, các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất gây mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông số 3 tăng cường kiểm tra, theo dõi các điểm sạt lở khi mùa mưa lũ đến.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 130 km, với đặc điểm chủ yếu đi qua các huyện miền núi, vào mùa mưa lũ, trên tuyến đường có nhiều điểm thường xảy ra ngập, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở. Để đảm bảo ATGT trên tuyến, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần lưu, phối hợp với chính quyền các địa phương dọc trên tuyến và các đơn vị quản lý nhằm phát hiện những điểm có nguy cơ xảy ra ngập, sạt lở đất để cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

Trung tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã triển khai kế hoạch của phòng, tổ chức tuần tra trên đường trong mùa mưa, lũ để cảnh báo, hướng dẫn giao thông, chuẩn bị các phương tiện ứng cứu khi có tình huống, sự cố sạt lở xảy ra để đảm bảo ATGT trên tuyến”.

Theo dự báo, trong mùa mưa, lũ năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực miền núi. Do vậy, nguy cơ sạt lở và ngập lụt luôn tiềm ẩn, chia cắt gây ách tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi có mưa lớn xảy ra, các tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông số 3 sẽ tăng cường tuần lưu trên tuyến đường để cảnh báo và hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mai Hà