Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa mưa lũ

Ngày 8-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 11579/UBND-KSTTHCNC yêu cầu các đơn vị chức năng đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong mùa mưa lũ.

Người dân xã Nga Thành (Nga Sơn) nạo vét, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa, bão năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để triển khai có hiệu quả, phát huy được những tiện ích thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) đối với công tác an sinh xã hội, trong đó có việc thực hiện các chính sách xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt trong mùa mưa bão, gồm các đối tượng (Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; Hộ có nhà ở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; Hộ có nhà ở có nguy cơ bị đổ, sập, trôi khi lũ lụt; Hộ có cơ sở sản xuất, tài sản trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ, lụt; Người không có nơi cư trú ổn định (lang thang) thường xuyên cư trú tại địa bàn; Người không có việc làm ổn định, làm thuê thời vụ). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an cơ sở khi trên địa bàn có lũ lụt xảy ra, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão lụt theo Kế hoạch của UBND các cấp và các đơn vị như: phương án bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện phương án sơ tán, ổn định an sinh xã hội cho người dân tại các khu vực sơ tán đi và đến; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn và của người dân.

- Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, lập danh sách theo dõi, cập nhật kịp thời những trường hợp người không có nơi cư trú ổn định (lang thang) thường xuyên cư trú tại địa bàn. Khi có chủ trương hỗ trợ, phối hợp với UBND cấp xã để tập hợp danh sách đề nghị trợ cấp.

- Khi có chủ trương hỗ trợ, Công an cấp xã đề nghị UBND cấp xã cung cấp danh sách công dân được đề nghị trợ cấp xã hội, tiến hành cập nhật thông tin về những trường hợp được hưởng trợ cấp lên hệ thống CSDLQG về DC theo quy trình hướng dẫn của Cục C06 - Bộ Công an.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo;

+ Hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

+ Hộ có nhà ở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ lụt;

+ Hộ có nhà ở có nguy cơ bị đổ, sập, trôi khi lũ lụt; + Hộ có cơ sở sản xuất, tài sản trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ, lụt;

+ Người không có việc làm ổn định, làm thuê thời vụ.

- Chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xác định đối tượng được hưởng trợ cấp khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

- Trên cơ sở danh sách đã rà soát cung cấp cho Công an cấp huyện để chỉ đạo Công an cấp xã đối sánh dữ liệu trên hệ thống CSDLQG về DC để xác định đúng công dân đang thực tế cư trú trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thực hiện công tác dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Tổ chức xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ lụt tại các địa bàn.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Công an các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão lụt theo Kế hoạch của UBND các cấp và các đơn vị như: phương án bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện phương án sơ tán, ổn định an 3 sinh xã hội cho người dân tại các khu vực sơ tán đi và đến; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn và của người dân.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát đối tượng đúng quy định, lập danh sách theo dõi những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ. Cung cấp danh sách cho Công an cấp xã đối sánh dữ liệu thông tin trên hệ thống CSDLQG về DC trước khi cập nhật để xác định đúng công dân đang thực tế cư trú tại địa bàn.

- Khi có chủ trương hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với công dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Công an cấp xã để cung cấp danh sách công dân được trợ cấp, cập nhật thông tin lên hệ thống CSDLQG về DC, tránh trường hợp trục lợi chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện phải khách quan, đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả của CSDLQG về DC trong quá trình hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi, áp dụng chính sách an sinh xã hội không đúng đối tượng.

BĐT