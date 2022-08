Cuộc sống mới ở xóm vạn chài Thủy Long

Nhờ chính sách hỗ trợ đất ở cho người sinh sống dưới sông lên bờ, đến nay cuộc sống của 106 hộ dân sống bằng nghề sông nước thuộc làng chài Thủy Long, xã Thọ Xương (Thọ Xuân) đã thực sự đổi thay. Về Thủy Long hôm nay, không còn những con đường đất lầy lội vào mùa mưa mà thay vào đó là con đường bê tông bằng phẳng, thênh thang, dọc bên đường là những ngôi nhà kiên cố.

Một góc khu dân cư xóm chài Thủy Long (nay là thôn 7).

Trong ngôi nhà mái bằng diện tích gần 100m2 được chính quyền xã cấp đất và hỗ trợ tiền xây dựng từ năm 2008, chị Nguyễn Thị Vẽ, một trong số hơn 100 hộ dân từng sống ở làng chài Thủy Long, hồ hởi cho biết: Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể... gia đình tôi cùng với nhiều gia đình khác ở xóm vạn chài đã được lên bờ và có cuộc sống ổn định, no ấm hơn xưa.

Cuộc sống của gia đình chị với 5 nhân khẩu (2 vợ chồng và 3 đứa con) trước khi lên bờ luôn gắn chặt trên chiếc ghe dài 10m, rộng 2,2m, suốt ngày lênh đênh sông nước, kiếm kế sinh nhai vừa nghèo khó vừa không an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Từ khi lên bờ (năm 2008) đến nay, cuộc sống gia đình chị đã bước sang trang mới. Chị được sống trong ngôi nhà kiên cố, an toàn trong mùa mưa bão. Trong nhà đầy đủ tiện nghi, cả 3 người con của vợ chồng chị đều được ăn học đến nơi đến chốn. Người con lớn, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội đã đi làm được 2 năm, hiện thu nhập của cháu hơn 10 triệu đồng/tháng. Con thứ 2 vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và đã xây dựng gia đình; con thứ 3 đang học năm thứ 2 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội. Nói về việc làm và thu nhập của 2 vợ chồng, chị Vẽ chia sẻ: Tuy không có đất sản xuất nhưng từ ngày lên bờ đến nay, cả 2 vợ chồng không còn phải lo mất bữa như trước do đã tìm được việc làm ổn định. Chồng làm nghề phụ hồ, vợ làm nghề mua, bán hải sản ngoài chợ nên sau khi trừ các khoản chi tiêu trong gia đình, anh chị còn để ra số tiền từ 100.000 – 200.000 đồng/ngày.

Không chỉ có gia đình chị Vẽ, còn nhiều gia đình khác ở xóm vạn chài Thủy Long sau khi lên bờ đã nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, khá giả hơn, con cái có điều kiện được ăn học, thành đạt.

Được biết, làng chài Thủy Long được hình thành từ sau năm 1945 với tên gọi ban đầu là Vụng Sung, hay còn gọi là làng Vạn Chài. Làng có 106 hộ với 425 nhân khẩu, trong đó 100% đồng bào theo đạo công giáo. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về việc ổn định đồng bào sinh sống trên sông, 100% hộ dân của làng chài đã được cấp đất ở, làm nhà, ổn định cuộc sống trên bờ từ năm 2008. Những hộ này, tuy không có đất nông nghiệp để sản xuất nhưng với khát khao sẽ có cuộc sống tốt hơn khi lên bờ nên đã chủ động tìm và làm nhiều công việc phù hợp với khả năng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển chăn nuôi, buôn bán dịch vụ, hay cho con em đi xuất khẩu lao động, đi làm trong các công ty, nhà máy để tạo ra thu nhập, ổn định đời sống.

Nói về những đổi thay của người dân làng chài Thủy Long, ông Nguyễn Chí Bàn, trưởng thôn 7 (thôn 7 được sáp nhập từ thôn Dụng Hòa và thôn Thủy Long) cho biết: Từ chỗ 100% hộ nghèo, không có nhà, phải sống trên ghe thuyền dưới nước thì nay toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo; 100% hộ gia đình đã có nhà ở ổn định, trong đó hơn 25% số hộ có nhà kiên cố, nhà cao tầng; 100% các hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng cho sinh hoạt. Công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm được thực hiện thường xuyên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm. Việc chăm lo học hành của các cháu cũng được bà con đặc biệt coi trọng. Hiện 100% trẻ em ở làng chài Thủy Long được đến lớp đúng độ tuổi và hàng năm có từ 15 – 20 cháu học hết bậc THPT, có 3 - 5 cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... Đổi thay của làng chài Thủy Long thời gian qua không chỉ góp phần quan trọng đưa xã Thọ Xương đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 mà còn tạo điều kiện để thôn 7 phấn đấu đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu cuối năm 2022.

Bài và ảnh: Minh Lý