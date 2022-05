Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Thanh Hóa

Tại Khách sạn Hoa Ban, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life) vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 khách hàng cư trú tại tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền 1 tỉ 197 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Sun Life chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 15-5-2022 người được bảo hiểm là bà Đ. T. Xoan ở thôn Thọ Lộc đã nhận số tiền quyền lợi bảo hiểm là 257 triệu đồng và ông L. D. Văn ở thôn Long Vân gặp tai nạn giao thông qua đời, được chi trả số tiền quyền lợi bảo hiểm là 400 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15-5-2022, tại UBND xã Cát Vân, huyện Như Xuân, Sun Life cũng đã tổ chức chi trả cho người được bảo hiểm là ông H. V. Hiền ở thôn Vân Bình, xã Cát Tân, huyện Như Xuân không may gặp tai nạn giao thông và đã qua đời với số tiền quyền lợi bảo hiểm là 540 triệu đồng.

Việc chi trả đúng, đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng luôn là ưu tiên của Sun Life. Khi biết thông tin, đại diện của Sun Life đã chia sẻ những mất mát mà cả 3 gia đình của khách hàng đã phải trải qua trong thời gian qua. Đồng thời nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chi trả các quyền lợi như đã cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Số tiền từ quyền lợi bảo hiểm lần này đã giúp người thân của 3 gia đình có thêm khoản kinh phí để trang trải chi phí và phần nào giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc sống luôn có những rủi ro khó ai dự đoán trước. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể xem là một “cứu cánh” để bảo vệ, phòng ngừa rủi ro, vừa mang lại nguồn tài chính thiết thực cho người tham gia. Khi xảy ra rủi ro trong cuộc sống, người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận số tiền quyền lợi bảo hiểm giá trị. Nếu sự kiện bảo hiểm không xảy ra, thì hợp đồng bảo hiểm khi đáo hạn chính là khoản tiền tiết kiệm của người tham gia.

Khách hàng nhận quyền lợi Bảo hiểm từ Sun Life.

Cũng trong buổi lễ chi trả, Sun Life Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp những thông tin có giá trị cho khách hàng về ý nghĩa của một số loại hình bảo hiểm hiện được rất nhiều người quan tâm như SUN - Sống Mới, SUN - Sống Chủ Động, Sun - Sống An, Bảo An Khang và những sản phẩm bổ sung với nhiều quyền lợi bảo vệ an toàn tài chính giúp khách hàng chủ động cuộc sống vừa an toàn, vừa khỏe mạnh hơn.

Tính từ đầu năm 2016 đến hết tháng 4-2022, Sun Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 25.000 lượt khách hàng với tổng số tiền hơn 262 tỷ đồng. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng, đủ và nhanh là một trong những ưu tiên của Sun Life Việt Nam để giúp khách hàng có sự an tâm về tài chính khi có sự kiện bảo hiểm.

Được biết, Sun Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Sun Life - Tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu với kinh nghiệm hoạt động trên 157 năm có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Sun Life Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác độc quyền phân phối các sản phẩm với hai ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu ở Việt Nam là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), đồng thời củng cố vị trí trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam với hệ thống đại lý phân phối rộng khắp, bao gồm 75 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ Khách hàng tại Việt Nam.

Năm 2021, Sun Life Việt Nam đạt doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới tăng hơn 3,5 lần và thị phần tăng từ vị trí 13 lên thứ 7 so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng khách hàng của Sun Life Việt Nam cũng tăng trưởng với gần gấp hai lần chỉ trong năm 2021.

Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ 16.480 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm, đầu tư vốn, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Ngọc Lan