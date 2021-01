Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em ở huyện Triệu Sơn

Xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Triệu Sơn luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), hướng tới mục tiêu trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đẩy mạnh việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giúp trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Theo số liệu thống kê, huyện Triệu Sơn hiện có trên 58.650 trẻ em, trong đó, 572 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Để thực hiện hiệu quả công tác BVCSGDTE, UBND huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện các quy định của Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tuyên truyền các quyền cơ bản của trẻ em, các quy định của Nhà nước đối với công tác BVCSGDTE... nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Trong đó, tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Hằng năm, các ngành chức năng của huyện triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em; trẻ sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, số trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực được can thiệp và trợ giúp kịp thời; nhiều xã, thị trấn đã xây dựng thí điểm hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và xây dựng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cấp xã; 95% số xã, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm xuống dưới 5%; không có trẻ em bỏ nhà đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

Song song với các hoạt động trên, để bảo đảm quyền học tập của trẻ em, UBND huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo triển khai đề án phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Hằng năm, các nhà trường, đoàn thanh niên các xã, thị trấn đều tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ; tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử của địa phương và tham gia các hoạt động đoàn, đội, góp phần giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Vào các dịp nghỉ hè, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn đều tổ chức các hoạt động bổ ích cho trẻ em như: Hội thi tiếng hát, thi đấu cầu lông, bóng đá, cờ vua... Phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các mô hình: Ngôi nhà an toàn; cộng đồng an toàn; xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; mô hình thí điểm BVCSGDTE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật... Chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục được duy trì, quyền học tập của trẻ em được bảo đảm, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác BVCSGDTE ở huyện Triệu Sơn đã đạt kết quả trên nhiều mặt. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các trường hợp trong diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đều được ngành LĐTB&XH giải quyết kịp thời. Cùng với việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, huyện đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho trẻ em. Năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng để thực hiện công tác BVCSGDTE. Từ nguồn quỹ này, huyện đã tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam... giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hằng năm, huyện phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức khám sàng lọc, phân loại trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, huyện còn nhận được sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc đến thăm, tặng quà cho các em vào các dịp lễ, tết, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Để làm tốt công tác BVCSGDTE, thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục chỉ đạo phòng LĐTB&XH, phòng giáo dục và đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà cho những em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Chỉ đạo các đơn vị trường học cùng với các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý trẻ em trong dịp hè, tạo điều kiện về địa điểm để các em có những sân chơi bổ ích. Ngoài hoạt động thăm, tặng quà, huyện cũng tiếp tục vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, cải tạo môi trường sống đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích.

Bài và ảnh: Trần Hằng