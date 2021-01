Công đoàn ngành giao thông - vận tải: Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Công đoàn ngành giao thông - vận tải (GTVT) có 32 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 2.506 đoàn viên công đoàn. Để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, những năm qua, Công đoàn ngành GTVT đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lãnh đạo Công đoàn ngành giao thông - vận tải tặng khẩu trang cho đoàn viên Công ty TNHH Mai Linh Willer.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT cho biết: Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động (NLĐ). Hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động hằng năm với nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp, nắm bắt tình hình việc làm, những kiến nghị, đề xuất của NLĐ để có biện pháp giải quyết kịp thời... Thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, công đoàn ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại. Kết quả, có 7/7 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đạt 100%; 16/22 doanh nghiệp tổ chức được hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại.

Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Công đoàn ngành GTVT quan tâm kịp thời nhằm giúp NLĐ nghèo vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các cấp công đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức thăm và tặng 361 suất quà cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho đoàn viên và các đơn vị phải làm việc trong dịp tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Nhân Tháng Công nhân 2020, công đoàn ngành tặng 1.950 khẩu trang vải cao cấp cho 650 đoàn viên của 7 đơn vị vận tải phòng chống dịch COVID-19; trao quà cho 172 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 121 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn ngành phối hợp với các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đoàn viên để triển khai các chương trình phúc lợi cho NLĐ. Kết quả, có trên 200 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng từ chương trình với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, các CĐCS đã chủ động đứng ra đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn ca của NLĐ. Đến nay, toàn ngành có 14/27 doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca cho NLĐ, có 12/27 đơn vị tổ chức bữa ăn ca tại chỗ cho NLĐ và đạt mức bình quân 22.000 đồng/bữa ăn ca.

Song song với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, Công đoàn ngành GTVT phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Doanh nghiệp vận tải an toàn”; “Lái xe an toàn”; phong trào thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong giao tiếp... đã thực sự có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ CNVCLĐ phát huy năng lực, chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng đã phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế, tiết kiệm được ngày công, sức lao động. Tiêu biểu là sáng kiến: “Cải tiến kỹ thuật thi công khoan nổ mìn phá đá làm nền đường đào không dùng vật liệu nổ”, làm lợi 258 triệu đồng của ông Nguyễn Đình Quân, Tổng Công ty Công trình giao thông 1; sáng kiến “Ứng dụng công nghệ Tổng đài IP và Checker online trong công tác quản lý điều hành vận tải taxi”, làm lợi 1,2 tỷ đồng/năm của ông Hồ Hữu Thiết, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa...

Với việc thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng như tổ chức tốt các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn ngành GTVT xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, tin tưởng và gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn.

