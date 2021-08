Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN); việc làm, đời sống của người lao động (NLĐ) cũng gặp khó khăn. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình, động viên đoàn viên, NLĐ khắc phục hoàn cảnh cùng với DN vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đỗ Thị Luyện, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bản thân chị Luyện sức khỏe không tốt, chồng chị bị xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản phải phẫu thuật để thắt lại, sức khỏe yếu không đi làm được. Chị Luyện nuôi hai con học đại học; phụng dưỡng mẹ chồng già yếu trên 90 tuổi. Căn nhà gia đình chị đang ở đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Được hỗ trợ 45 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”, cùng với sự giúp đỡ của anh em, đồng nghiệp, chị Luyện đã xây được căn nhà khang trang, kiên cố. Trong ngày nhận nhà mới, chị Luyện xúc động cho biết: “Nhờ các cấp công đoàn phát động, hỗ trợ, gia đình tôi đã có một mái ấm để sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất. Đây là việc làm nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp, hữu ích của tổ chức công đoàn”.

Nhằm chia sẻ những khó khăn của DN và NLĐ, hơn 1 năm qua, công đoàn ngành giao thông - vận tải đã thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, việc làm, tuyên truyền NLĐ tích cực phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với DN trong việc sắp xếp lại lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh; chủ động đề xuất giải quyết các chế độ tiền lương, tìm các giải pháp, bố trí sản xuất phù hợp, động viên NLĐ khắc phục hoàn cảnh cùng với DN vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường các hoạt động đồng hành, ủng hộ NLĐ bằng các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, các cấp công đoàn ngành giao thông - vận tải đã tặng 993 suất quà, trị giá trên 700 triệu đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân, lao động tiêu biểu; tặng 1.959 khẩu trang vải cao cấp cho 650 đoàn viên ở 7 đơn vị vận tải góp phần bảo vệ sức khỏe cho NLĐ. Công đoàn ngành đã hỗ trợ cho 229 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 114,5 triệu đồng.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều DN trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phải thu hẹp sản xuất và thực hiện việc cắt giảm lao động, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tư tưởng, tâm trạng của NLĐ. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, có 201 DN phải thực hiện việc cắt giảm lao động, với số lao động bị ảnh hưởng là 62.706 người (chấm dứt hợp đồng lao động 21.315 người; tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ luân phiên 41.391 người). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát, tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ và công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động NLĐ cùng chia sẻ khó khăn với DN; tăng cường vai trò đại diện, hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 11.712 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền 3,18 tỷ đồng; vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh và các địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm... Từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 208 nhà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo với tổng số tiền 8.285 triệu đồng. Trong Tháng công nhân năm 2021, các cấp công đoàn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, DN, vừa đảm bảo chăm lo tốt chế độ, quyền lợi của đoàn viên, NLĐ vừa an toàn trong phòng, chống dịch bệnh... Các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, các DN thăm hỏi, tặng 7.866 suất quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng giá trị 5.800 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác là các đơn vị, DN với nội dung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt, được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng, giá thành ưu đãi so với thị trường cho đoàn viên, NLĐ. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 12 đối tác tham gia chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”; đã có 25.300 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Đồng hành với DN và đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy chăm lo các lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa giữa NLĐ và chủ DN, trong đó ổn định việc làm cho NLĐ vẫn là mục tiêu hàng đầu của tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo đời sống, giúp NLĐ an tâm làm việc, gắn bó với DN và địa phương. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, không sót, đúng đối tượng và kịp thời.

Bài và ảnh: Thanh Huê