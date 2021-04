Công an thị xã Bỉm Sơn tăng tốc kế hoạch cấp 40.000 căn cước công dân gắn chíp điện tử trước 20-4

(Baothanhhoa.vn) - Bằng mọi nỗ lực, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, thời gian qua, Công an thị xã Bỉm Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để “tăng tốc” cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra. Kết thúc giai đoạn 1, Công an thị xã đã tiếp nhận, làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho 25.000 trường hợp.

Từ khóa: Kế hoạchTuyên truyềnThủ tụcTinh thầnTiết kiệmCông dânCăn cước công dânBỉm Sơnđiện tửCCCD