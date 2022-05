Công an Thanh Hóa tăng cường triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Với mục tiêu để công dân, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường điện tử thay vì sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân như hiện nay, thời gian gần đây, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường triển khai cấp tài khoản ĐDĐT cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Thọ Xuân hướng dẫn công dân trong việc cấp tài khoản định danh điện tử.

Từ rất sớm, tại điểm cấp căn cước công dân (CCCD) của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, đã có rất đông người dân đến làm CCCD và đăng ký tài khoản ĐDĐT. Theo quan sát của chúng tôi, tất cả đều rất hào hứng với việc làm thủ tục đăng ký tài khoản ĐDĐT vì đây là đợt đầu tiên Công an tỉnh triển khai cấp tài khoản ĐDĐT cho người dân. Anh Lê Văn Tùng, ở phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) là một trong những công dân đầu tiên được cấp tài khoản ĐDĐT, cho biết: Thủ tục đăng ký khá đơn giản, chỉ cần mang theo CCCD, sau đó cán bộ công an hướng dẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Cũng là người đến làm thủ tục đăng ký tài khoản ĐDĐT trong đợt này, chị Lê Thị Hà, ở phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), chia sẻ: Việc sử dụng tài khoản ĐDĐT có nhiều lợi ích cho người dân, các thủ tục hành chính có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần phải đến các cơ quan hành chính để giải quyết, ví dụ như việc thanh toán các hóa đơn, giao dịch cho đến các việc đơn giản như đóng tiền điện, tiền nước... Trước đây, việc cấp CCCD gắn chíp điện tử đã có nhiều tiện ích rồi, bây giờ ứng dụng tài khoản ĐDĐT lại càng ưu việt hơn.

Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, tài khoản ĐDĐT là tập hợp tên tài khoản và mật khẩu chứa đựng thông tin của công dân, được quản lý và xác thực bảo mật thông tin chính xác, duy nhất trên ứng dụng ĐDĐT quốc gia do Bộ Công an phát triển. Người dân khi có nhu cầu đăng ký tài khoản ĐDĐT sẽ được kê khai đầy đủ các thông tin như số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử, thông tin nhân thân, thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Nhờ vậy, khi công dân sử dụng tài khoản ĐDĐT sẽ có nhiều lợi ích như thực hiện được những dịch vụ công ngay tại nhà, không cần phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước; thực hiện giao dịch tài chính thanh toán tiền điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cung cấp, chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông qua quét mã QR... Nhờ đó, công dân tiết kiệm được thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Để triển khai cấp tài khoản ĐDĐT thuận lợi cho công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hình thức phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp với các ban, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình, những tác dụng, hiệu quả của việc cấp tài khoản ĐDĐT để người dân nâng cao nhận thức hiểu biết và tự giác đến đăng ký thực hiện. Lực lượng công an cũng chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đăng ký tài khoản ĐDĐT được dễ dàng, thuận tiện. Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh, nòng cốt là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các xã, phường, thị trấn tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, triển khai việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo đúng với kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm các thủ tục cho công dân, giảm thời gian đi lại, từ đó chuẩn hóa, số hóa, đóng góp vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử. Do làm tốt công tác tuyên truyền, từ ngày 25-2-2022 đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã cấp gần 20.000 tài khoản ĐDĐT cho công dân.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích rõ rệt của việc sử dụng tài khoản ĐDĐT; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi hơn để công dân đến đăng ký. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại, thuận tiện; đồng thời phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra.

Bài và ảnh: Quốc Hương